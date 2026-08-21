tuvale düşen yaz: 10 haftalık yağlı boya atölyesinin eserleri sergilendi

Tuvale düşen yaz: 10 haftalık atölye eserleri ana hizmet binasında sergilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların yaz tatilini sanatla değerlendirmeyi amaçlayan 10 haftalık yağlı boya resim atölyesi tamamlandı. Atölye çalışmaları boyunca minik kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde teknik bilgi edinirken hayal güçlerini tuvale aktardı.

atölye süreci ve eğitim:

Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Çocuklara yağlı boya tekniğinin temelleri, renk kullanımı ve kompozisyon gibi konularda uygulamalı eğitim verildi. Farklı temalar üzerinden yapılan çalışmalar, kursiyerlerin bireysel yaklaşımlarını geliştirmelerine olanak sağladı; öğreticiler süreci adım adım yönlendirerek her öğrencinin kendi anlatım dilini bulmasına destek verdi.

miniklerin eserleri ve sergi anları:

Atölye sonunda hazırlanan eserler, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fırat Görgel, minik sanatçıların tablolarını tek tek inceledi, çocuklarla sohbet ederek eserler hakkında bilgi aldı ve kursiyerleri başarıları için tebrik etti.

Katılımcıların söyledikleri, atölyenin çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yağlı boya atölyesine katılan Selmanur Kuşçu, babası ve kendisini resmettiği tablosunu anlatarak, "Büyükşehir Belediyesinin yaz kurslarında eğitim alarak bu yağlı boya tablosunu hazırladım. Babam ve kendimi betimledim bu tablomda. Bugün de tablolarımızı sergiliyoruz. Çok mutluyum" dedi.

Göktürk Ersoy ise deniz sevgisini şu sözlerle aktardı: "Denizi sevdiğim için denizin ortasında bir gemi resmi yaptım. Bugün de yaptığımız resimleri sergiliyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım." Doğa temalı çalışma hazırlayan Fatma Karaman atölyenin verimli geçtiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesinin yaz kursunda çok eğlenceli ve verimli vakit geçirdik, çok güzel eserler ortaya çıkardık. Doğayı sevdiğim için yağlı boya ile çok güzel bir doğa resmi yaptım. Bugün de resimlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hocalarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca atölyeye düzenli katılan Ayşe Melike Karaokur da duygularını, "Yaz boyunca Büyükşehir Belediyesinin yağlı boya atölyesine gittim ve eğitim aldım. Orada aldığım eğitimlerle çok güzel bir tablo yaptım. Bugün de resimlerimizi sergiliyoruz. Öğretmenlerimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" sözleriyle aktardı.

Sergi, çocukların sanat yolculuğunun somut bir göstergesi oldu; hem aileler hem de ziyaretçiler eserler üzerinden genç katılımcıların yaratıcılığını takip etme fırsatı buldu. Etkinlik, yerel yönetimin çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmalarına verdiği önemin bir örneği olarak değerlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ VE KEYİFLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN 10 HAFTALIK YAĞLI BOYA RESİM ATÖLYESİ TAMAMLANDI.