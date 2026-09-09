Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu

yağışların bölgeye etkisi:

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, bu yıl kaydedilen yoğun yağışlarla birlikte önemli bir toparlanma sürecine girdi. Bölgede ölçülen son 66 yılın en fazla yağışı, gölün su seviyesini yaklaşık yüzde 45 oranında yükseltti ve daha önce kuruyan yüzeylerin yeniden suyla kaplanmasını sağladı.

Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan göl, geçtiğimiz dönemlerde kuraklık nedeniyle gündeme gelmişti; son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmesiyle dikkat çeken Tuz Gölü, bu yılki yağışlarla birlikte yüzey alanını genişleterek ekonomik ve ekolojik açıdan rahatlama kaydetti.

ekosisteme yansımaları:

Artan su seviyesi, gölde yaşam alanı bulan türler üzerinde doğrudan olumlu etki oluşturdu. Özellikle bölgenin simgelerinden olan flamingolar (allı turna) ile diğer kuş ve su canlılarının barınma, beslenme ve üreme koşullarında iyileşme gözlendi. Kuruyan sazlık ve tuzlu düzlüklerin suyla yeniden buluşması, yerel biyolojik çeşitliliğin toparlanmasına katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan (34), "Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü’nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve uzmanlar, yağışların yılsonuna kadar devam etmesi halinde göldeki su birikiminin ve doğal yaşamın daha da güçleneceğini belirtiyor. İzleyen dönemde hem ekolojik dengelerin korunması hem de bölgenin ekonomik kullanımının sürdürülebilir şekilde planlanması önem taşıyor.

AKSARAY, SON 66 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALIRKEN, HER YIL KÜÇÜLEN TUZ GÖLÜ'NDE DOLULUK ORANINI YÜZDE 45 ORANINDA ARTTI.