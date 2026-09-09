Dolar 48,4713 +0,03%
Euro 56,4510 +0,22%
Bist 14.390,10 -0,11%
Altın Gram 6.935,14 +0,25%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 99,69 +1,81%
--°

Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu

Ankara, Konya ve Aksaray sınırındaki Tuz Gölü, son 66 yılın en yüksek yağışları sayesinde su seviyesini yüzde 45 artırdı; kuruyan alanlar canlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu

yağışların bölgeye etkisi:

Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, bu yıl kaydedilen yoğun yağışlarla birlikte önemli bir toparlanma sürecine girdi. Bölgede ölçülen son 66 yılın en fazla yağışı, gölün su seviyesini yaklaşık yüzde 45 oranında yükseltti ve daha önce kuruyan yüzeylerin yeniden suyla kaplanmasını sağladı.

Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan göl, geçtiğimiz dönemlerde kuraklık nedeniyle gündeme gelmişti; son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmesiyle dikkat çeken Tuz Gölü, bu yılki yağışlarla birlikte yüzey alanını genişleterek ekonomik ve ekolojik açıdan rahatlama kaydetti.

ekosisteme yansımaları:

Artan su seviyesi, gölde yaşam alanı bulan türler üzerinde doğrudan olumlu etki oluşturdu. Özellikle bölgenin simgelerinden olan flamingolar (allı turna) ile diğer kuş ve su canlılarının barınma, beslenme ve üreme koşullarında iyileşme gözlendi. Kuruyan sazlık ve tuzlu düzlüklerin suyla yeniden buluşması, yerel biyolojik çeşitliliğin toparlanmasına katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan (34), "Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde su seviyesi, son 66 yılın en fazla yağışıyla birlikte yüzde 45 oranında arttı. Artan su seviyesi Tuz Gölü’nün yüzey alanını genişletti. Su seviyesinin artmasıyla birlikte başta flamingolar olmak üzere gölde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarını olumlu yönde etkiledi. Bu kış da kar ve yağmur yağışlarının inşallah artmasıyla birlikte Tuz Gölü beklenen ve özlenen günlerine kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve uzmanlar, yağışların yılsonuna kadar devam etmesi halinde göldeki su birikiminin ve doğal yaşamın daha da güçleneceğini belirtiyor. İzleyen dönemde hem ekolojik dengelerin korunması hem de bölgenin ekonomik kullanımının sürdürülebilir şekilde planlanması önem taşıyor.

AKSARAY, SON 66 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALIRKEN, HER YIL KÜÇÜLEN TUZ GÖLÜ&#039;NDE DOLULUK ORANINI...

AKSARAY, SON 66 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALIRKEN, HER YIL KÜÇÜLEN TUZ GÖLÜ'NDE DOLULUK ORANINI YÜZDE 45 ORANINDA ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

büyükşehirden 9 milyon TL’lik kapalı sulama yatırımıyla tarıma can suyu
images

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor
images

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton
images

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savaş gölgesinde turizm: İranlı ziyaretçiler Van'ı keşfediyor

İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Kayserispor'a PFDK'dan çok sayıda para ve hak mahrumiyeti cezası

Darende'de altyapı ve kültür yatırımları sahada değerlendirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali