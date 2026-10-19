Tuzla için gençlik ve spor projeleri masaya yatırıldı

görüşmenin amacı ve katılımcılar:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, beraberinde AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede öncelikli olarak ilçede gençlere ve spora yönelik hayata geçirilmesi hedeflenen projeler ele alındı.

projelerin odağında ne var:

Belediye ve bakanlık yetkilileri, gençlik hizmetleri ile spor tesislerine ilişkin planlama, uygulama süreçleri ve destek ihtiyaçları üzerinde değerlendirmeler yaptı. Toplantı, projelerin önceliklendirilmesi ve iş birliği olanaklarının tartışılması amacıyla gerçekleştirildi.

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanımız Şeref Çolak ile birlikte makamında ziyaret ettik. Tuzlamızda gençlerimize ve spora yönelik hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk"

takdir ve sonraki adımlar:

Başkan Bingöl, ziyaret sırasında Bakan Bak’a Tuzla’ya gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti. Önümüzdeki dönemde değerlendirmelerin detaylandırılması ve projelerin hayata geçirilmesi için ilgili birimler arasında koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL (SAĞDA), AK PARTİ TUZLA İLÇE BAŞKANI ŞEREF ÇOLAK (SOLDA) İLE BİRLİKTE GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK’I (ORTADA) ZİYARET ETTİ.