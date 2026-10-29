Tuzla’da cumhuriyet coşkusu kültür, sanat ve sporla sokaklara taşındı

Tuzla'da 29 Ekim programı Cumhuriyet coşkusunu yaydı

Tuzla Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü ilçenin farklı noktalarında düzenlediği kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle kutladı. Program; resim sergileri, çocuk atölyeleri, fener alayı, bisiklet turu, su sporları ve uluslararası halk dansları festivalini kapsayarak geniş kitlelere ulaştı. Kutlamalar akşam saatlerinde gerçekleştirilecek konserle sona erecek.

cumhuriyet’e iz bırakan kadınların sergisi:

26 Ekim Pazartesi günü Rumeli Kültür Merkezi’nde, Cumhuriyet Kadınları Derneği iş birliğiyle açılan "Cumhuriyet’e İz Bırakan Kadınlar" resim sergisinde Cumhuriyet’in 103. yılına özel olarak seçilen 103 kadının hayat hikâyeleri ve fotoğrafları sergilendi. Sergide ayrıca lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Cumhuriyet’in Kızlarından Nene Hatun’a Mektup" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi ve dereceye giren öğrencilerin mektupları ile törene ait fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi 30 Ekim'a kadar ziyarete açık olacak.

çocuk atölyeleri ve fener alayı:

28 Ekim Çarşamba günü Tuzla Yaşam Aydınlı’da düzenlenen "Çocukların Gözünden Cumhuriyet" etkinliğinde Akademi Çocuk’un 4-6 yaş grubu öğrencileri şiirler ve el emeği çalışmalarıyla Cumhuriyet sevgisini ifade etti. Aynı gün akşam ise İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önünden başlayan Fener Alayı Yürüyüşü ile vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde bir araya gelerek Tuzla sokaklarına bayram coşkusunu taşıdı. Tuzla Belediyesi sosyal medya paylaşımında yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

spor etkinlikleri ve su aktiviteleri:

29 Ekim sabahı düzenlenen özel bisiklet turu Tuzla Belediyesi önünden start aldı; katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla pedal çevirerek Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı. Aynı gün Yeşil Kıyı Parkı (Polat Sahil)’ta saat 11.00'de gerçekleştirilen su sporları etkinliğinde kano, dragon bot, deniz bisikleti ve SUP board gibi aktiviteler yer aldı ve katılımcılar denizle iç içe spor yaparak 29 Ekim coşkusunu farklı bir deneyimle yaşadı.

uluslararası halk dansları festivali:

Tuzla Yaşam Aydınlı’da saat 14.00'te yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, farklı kültürlerden toplulukları buluşturdu. Evora Sanat ve Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen programa Bulgaristan’dan 65, Kuzey Osetya’dan 45 kişilik gruplar katıldı; festival, Cumhuriyet kutlamalarına uluslararası bir renk kattı.