Dolar 48,4288 0,00%
Euro 56,3336 +0,15%
Bist 14.106,73 +0,67%
Altın Gram 6.970,15 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Tuzla'da Mercan caz günleri iki gün boyunca konser, atölye ve deneyim sunacak

Tuzla'da üçüncü Mercan Caz Günleri 12-13 Eylül'de Mercan Şehir Parkı'nda gerçekleşecek; konserler, atölyeler ve deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tuzla'da Mercan caz günleri iki gün boyunca konser, atölye ve deneyim sunacak

Mercan Caz Günleri geri dönüyor

Tuzla Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen Mercan Caz Günleri, 12-13 Eylül tarihlerinde Mercan Şehir Parkı'nda müzikseverleri bir araya getirecek. İki gün sürecek etkinlik, konserlerin yanı sıra atölyeler, deneyim alanları ve satış stantlarıyla katılımcılara farklı bir açık hava programı vadediyor.

etkinlik programı ve sahne akışı:

Festivalin konser programı her iki günü de akşam saatlerine taşırken, sahne alacak isimler şöyle belirlendi: 12 Eylül Cumartesi günü 18.00'de Fikri Karayel, 20.30'da Jülide Özçelik sahne alacak. 13 Eylül Pazar günü ise 18.00'de Dolunay Obruk ve 20.30'da Ezginin Günlüğü müzikseverlerle buluşacak. Program, ziyaretçilere akşam konserleriyle birlikte haftasonu atmosferi sunmayı hedefliyor.

atölyeler, deneyim alanları ve hizmetler:

Etkinlik alanındaki programlar her iki gün saat 15.00'te başlayacak. 15.00-17.00 saatleri arasında karaoke alanı, enstrüman deneyim alanı ve genç sahne etkinlikleri yer alırken, atölyeler 15.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. Ayrıca Mercan Şehir Parkı'nda her iki gün 15.00-22.00 saatleri arasında kadın emeği satış stantları ile yiyecek ve içecek satış noktaları kurulacak; ziyaretçiler 360 video selfie booth ve foto kabin gibi çekim alanlarından da yararlanabilecek.

Tuzla Belediyesi, etkinliğe katılım için vatandaşlara "Sandalyeni al, gel" çağrısında bulundu. Hem yerel sanatçıları ağırlayan hem de atölye ve deneyimlerle katılımcıya aktif bir program sunan organizasyon, Mercan Şehir Parkı'nı iki gün boyunca kültür ve müzik odaklı bir buluşma noktası haline getirecek.

TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN MERCAN CAZ GÜNLERİ, 12-13 EYLÜL...

TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN MERCAN CAZ GÜNLERİ, 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE MERCAN ŞEHİR PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. İKİ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKTE KONSERLERİN YANI SIRA ATÖLYELER, DENEYİM ALANLARI VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YER ALACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı
images

Aydın'da müze ziyaretlerinde devlet müzelerine düşüş, özel müzelere büyük ilgi
images

Asırlık hayır geleneği Sülye Şehitler mahallesi Kellayakası'nda sürdürüldü
images

Kağıt ipten örülen çantalar Burhaniye pazarında beğeni topluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı

Aydın'da müze ziyaretlerinde devlet müzelerine düşüş, özel müzelere büyük ilgi

Yazın bereketi kış sofralarına: Malkara'da kadınların imecesi

Bodrum'da jandarmanın baskınında eski avukat da tutuklandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti