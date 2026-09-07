Tuzla'da Mercan caz günleri iki gün boyunca konser, atölye ve deneyim sunacak

Mercan Caz Günleri geri dönüyor

Tuzla Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen Mercan Caz Günleri, 12-13 Eylül tarihlerinde Mercan Şehir Parkı'nda müzikseverleri bir araya getirecek. İki gün sürecek etkinlik, konserlerin yanı sıra atölyeler, deneyim alanları ve satış stantlarıyla katılımcılara farklı bir açık hava programı vadediyor.

etkinlik programı ve sahne akışı:

Festivalin konser programı her iki günü de akşam saatlerine taşırken, sahne alacak isimler şöyle belirlendi: 12 Eylül Cumartesi günü 18.00'de Fikri Karayel, 20.30'da Jülide Özçelik sahne alacak. 13 Eylül Pazar günü ise 18.00'de Dolunay Obruk ve 20.30'da Ezginin Günlüğü müzikseverlerle buluşacak. Program, ziyaretçilere akşam konserleriyle birlikte haftasonu atmosferi sunmayı hedefliyor.

atölyeler, deneyim alanları ve hizmetler:

Etkinlik alanındaki programlar her iki gün saat 15.00'te başlayacak. 15.00-17.00 saatleri arasında karaoke alanı, enstrüman deneyim alanı ve genç sahne etkinlikleri yer alırken, atölyeler 15.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. Ayrıca Mercan Şehir Parkı'nda her iki gün 15.00-22.00 saatleri arasında kadın emeği satış stantları ile yiyecek ve içecek satış noktaları kurulacak; ziyaretçiler 360 video selfie booth ve foto kabin gibi çekim alanlarından da yararlanabilecek.

Tuzla Belediyesi, etkinliğe katılım için vatandaşlara "Sandalyeni al, gel" çağrısında bulundu. Hem yerel sanatçıları ağırlayan hem de atölye ve deneyimlerle katılımcıya aktif bir program sunan organizasyon, Mercan Şehir Parkı'nı iki gün boyunca kültür ve müzik odaklı bir buluşma noktası haline getirecek.

TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ DÜZENLENEN MERCAN CAZ GÜNLERİ, 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE MERCAN ŞEHİR PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. İKİ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKTE KONSERLERİN YANI SIRA ATÖLYELER, DENEYİM ALANLARI VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YER ALACAK.