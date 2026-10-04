Üç halkın oyuyla belirlenecek seçimde Bosna Hersek sandık başında

Oy verme başladı:

Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal, entite ve kanton düzeyindeki yasama organlarının üyelerinin belirleneceği genel seçimde halk sandık başına gitti. 3 milyon 408 bin 517 seçmen ülke genelindeki 5 bin 569 merkezde oy kullanabilecek; yurt dışındaki 20 temsilcilikte de oy kullanımı sağlanacak. Sandıklar yerel saatle 07.00de açıldı ve akşam 19.00da kapanacak. Seçimlerde adaylığı onaylanan toplam 7 bin 28 aday arasından 518 temsilci seçilecek.

Sandıklar, katılım ve aday dağılımı:

Seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi gibi ulusal parlamenter organlar ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) entitelerinin parlamento üyelerini ve FBiH içindeki kanton meclislerini belirleyecek. Temsilciler Meclisi için 42, Halklar Meclisi için 15 üye seçilecek; Temsilciler Meclisi üyelerinin üçte ikisi FBiH entitesinden, üçte biri RS'den geliyor.

Devlet Başkanlığı için aday listeleri:

Seçmenler, tek bir başkan yerine üç kurucu halkı (Boşnak, Hırvat, Sırp) temsil eden üç üyeli Konsey'in üyelerini belirliyor. Boşnak üyelik için yarışan adaylar arasında şu isimler bulunuyor: Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic. Hırvat üyeliği için adaylar Darijana Filipovic, Slaven Kovacevic ve bağımsız Zdenko Lucic olarak sıralanıyor. Sırp üyeliğinde ise Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic yarışıyor.

Seçim sistemi ve etnik temsil:

Dayton Barış Anlaşması ile şekillenen yönetim mimarisi, seçmenlerin etnik temsile göre oy kullanmasını zorunlu kılıyor. FBiH'de yaşayan seçmenler Boşnak ve Hırvat üyeleri, RS'de yaşayan seçmenler ise Sırp üyeyi seçiyor. Hırvat nüfusunun görece azlığı nedeniyle Boşnak seçmenlerin Hırvat üyenin seçilmesinde etkili olabildiği ve bunun Hırvat siyaset çevreleri ile Hırvatistan hükümetinin tepkisine yol açtığı aktarılıyor. Hırvat partileri, Hırvat üyenin sadece etnik Hırvatlar tarafından seçilmesini sağlayacak yasa değişiklikleri talep ediyor.

Yeni teknolojiler ve güvenlik önlemleri:

Bu yılki seçimler, usulsüzlükleri önlemek amacıyla bazı yeni teknolojilerin ilk kez kullanıldığı bir tercih niteliği taşıyor. Seçmenlerin biyometrik kimlik doğrulaması, oy pusulası tarayıcıları ve sonuçların hızlı iletimini sağlayacak sistemler uygulamada yer alıyor. Yetkililer bu yeniliklerin oy güvenliğini artıracağını ve sonuçların daha etkin raporlanmasını sağlayacağını belirtiyor.

Hükümet kurma süreci ise seçimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak ancak üç farklı etnik grubun temsilcileri arasında uzlaşma gerektirdiği için bu süreç genellikle uzun ve zorlu oluyor; geçmişte uzun süren boykot ve tıkanmalar yaşanmıştı. Bugünkü oy verme, Bosna Hersek'in karmaşık siyasi yapısı ve etnik dengeler çerçevesinde ülke yönetimine yön verecek yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Bosna Hersek’te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal, entite ve kanton düzeyindeki yasama organlarının üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi başladı.