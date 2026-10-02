Üçlü savunma zirvesi Şuşa'da: iş birliğini genişletme kararlılığı

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani 13. Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Şuşa'da bir araya geldi. Toplantı sonucunda üç ülke arasında bir protokol imzalandı ve katılımcılar basın toplantısı düzenledi.

Toplantının sonuçları:

Hasanov, görüşmenin kapsamının ikili ve üçlü formatlardaki ilişkilerin geleceği, elde edilen sonuçların etkinliği ve bölgedeki askeri-siyasi süreçler olduğunu belirtti. Bakanın ifadelerine göre, "İş birliğinin gelişmesinden memnuniyet duyuyor ve ortak alanlarımızda bunu daha da genişletmeyi ve pekiştirmeyi amaçlıyoruz." İmzalanan protokol, taraflar arasında iş birliğinin kurumsallaştırılmasına yönelik somut adımlar taşıyor.

Görüşme gündemi ve değerlendirme:

Toplantıda ayrıca askeri güvenliğin önemi, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular ve üçlü formatın etkinliği ele alındı. Hasanov, görüşmede "ikili ve üçlü formatlardaki ilişkilerin gelişme perspektifleri, elde edilen sonuçların etkinliği, bölgede yaşanan askeri-siyasi süreçler" üzerinde geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı. Ayrıca, "Önceki yıllarda olduğu gibi, 2026 yılında da üçlü formatta bir dizi önemli faaliyet gerçekleştirdik." cümlesine yer verildi.

Hasanov, karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve güvene dayalı iş birliğinin istikrar için önemli olduğunu ifade ederek meslektaşlarına teşekkür etti. Bakan, "Bir kez daha, samimi ve verimli görüşmeler için meslektaşlarıma teşekkür ederim, ortak faaliyetlerimizin başarılı olacağına inanıyorum ve halklarımıza barış, güvenlik ve refah diliyorum" sözleriyle toplantıyı noktaladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile 13. Savunma Bakanları toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında "İş birliğinin gelişmesinden memnuniyet duyuyor ve ortak alanlarımızda bunu daha da genişletmeyi ve pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.