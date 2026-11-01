Uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ve ERKUT ekiplerince dört gün sonra kurtarıldı

Eruh'ta kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü yakınlarındaki kayalıklarda dört gündür mahsur kalan bir keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Olay, bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine ekiplerin harekete geçmesiyle gündeme geldi.

olaya müdahale:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ERKUT ekiplerinden 6 personel ve 1 araç olay yerine yönlendirildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide mahsur kalan hayvanı bulmak için bölgeyi titizlikle inceledi ve kurtarma planı hazırladı.

kurtarma çalışması:

Ekiplerin yoğun ve dikkatli müdahalesi sonucunda gerçekleştirilen çalışmada keçi, kayalıklar arasından çıkarıldı. Operasyonun tamamlanması yaklaşık 3 saat sürdü. Kurtarılan hayvan sahibine teslim edilirken, hayvanın sahibi ekiplerin çabalarına teşekkür etti ve kurtarma sürecinin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

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