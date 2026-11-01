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Uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ve ERKUT ekiplerince dört gün sonra kurtarıldı

Siirt Eruh'ta kayalıkta dört gündür mahsur kalan keçi, AFAD koordinasyonunda ERKUT ekiplerinin üç saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:46

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ve ERKUT ekiplerince dört gün sonra kurtarıldı

Eruh'ta kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü yakınlarındaki kayalıklarda dört gündür mahsur kalan bir keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Olay, bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine ekiplerin harekete geçmesiyle gündeme geldi.

olaya müdahale:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ERKUT ekiplerinden 6 personel ve 1 araç olay yerine yönlendirildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide mahsur kalan hayvanı bulmak için bölgeyi titizlikle inceledi ve kurtarma planı hazırladı.

kurtarma çalışması:

Ekiplerin yoğun ve dikkatli müdahalesi sonucunda gerçekleştirilen çalışmada keçi, kayalıklar arasından çıkarıldı. Operasyonun tamamlanması yaklaşık 3 saat sürdü. Kurtarılan hayvan sahibine teslim edilirken, hayvanın sahibi ekiplerin çabalarına teşekkür etti ve kurtarma sürecinin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

ERUH&#039;TA UÇURUMDA MAHSUR KALAN KEÇİ, 4 GÜN SONRA KURTARILDI

ERUH'TA UÇURUMDA MAHSUR KALAN KEÇİ, 4 GÜN SONRA KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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