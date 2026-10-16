Ülke itibarını korumak için yetkisiz estetiğe müsamaha gösterilemez

Antalya'daki botoks vakası hasta güvenliğini ve sağlık turizmini gündeme taşıdı

Antalya'da botoks uygulamalarının ardından 20'ye yakın kişinin hastaneye kaldırılması, Türkiye'nin sağlık turizmi itibarını ve estetik işlemlerde hasta güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Akdeniz Sağlıklı Yaş Alma Derneği (ASYADER) Başkanı Dr. Neslihan Üstün Yüksel, yaşanan olayın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak yetkisiz ve denetimsiz uygulamaların hem bireylerin sağlığını hem de ülkenin uluslararası güven algısını zedeleyebileceğini söyledi.

Yüksel, toplum sağlığını koruma ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek olayın sektördeki tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Olayla ilgili bazı kaynaklarda "20'ye yakın" ifade edilirken Yüksel, meydana gelen vakaların bazı raporlarda 16 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandığını da hatırlattı.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumu:

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'ye sağlık hizmeti almak amacıyla 1 milyon 398 bin 580 kişi geldi ve sağlık turizminden elde edilen gelir 3 milyar 22 milyon dolar olarak kaydedildi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 302 bin 487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sunulurken 761,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Sektör kaynakları Türkiye'nin yaklaşık 180 ülkeden sağlık turisti ağırladığını, başta Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'nın öne çıkan pazarlar olduğunu belirtiyor. Estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, göz hastalıkları ve ortopedi uluslararası hastaların tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor. Uluslararası araştırma kuruluşu Mordor Intelligence'ın 2025 tahminine göre kozmetik ve plastik cerrahinin medikal turizm pazarındaki payı %38,54 olarak öne çıkıyor.

Hasta güvenliği, yetki ve denetim:

Dr. Yüksel, botulinum toksininin tıpta uzun yıllardır kullanılan bir ilaç olduğunu, doğru endikasyon, uygun doz ve yetkin hekim tarafından uygulandığında güvenli olduğunu belirtti. Yüksel, olayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu tabloyu bir hekim olarak okuduğumuzda gördüğümüz şey, tıbbın sınırında duran bir tercih değil, doğrudan bir hasta güvenliği sorunudur."

Yüksel ayrıca "Hekim adı altında yetkisiz işlem yapılması kabul edilemez" diyerek, uygulamaların sadece yetkili ve eğitimli kişiler tarafından yapılmasının şart olduğunu vurguladı. "Hiçbir talep, hiçbir ticari beklenti, hastanın bedeninde yetkimizin ve ehliyetimizin dışına çıkmamızı meşrulaştırmaz" sözleriyle mesleki sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Hastalar için pratik uyarılarda bulunan Yüksel, botoks yaptırmadan önce hekimin yetkinliğinin, sağlık kuruluşunun ruhsatının sorgulanması gerektiğini; kullanılan ürünün ruhsatı, menşei ve parti numarasının bilinmesinin önemini vurguladı. Uygulanacak doz, işlem planı ve muhtemel yan etkiler hakkında yeterli açıklama olmadığında işlemin ertelenmesinin doğru yaklaşım olduğunu belirtti.

ASYADER Başkanı açıklamasını, "Kozmetik kaygılar, hasta güvenliğinin önüne geçemez" ve "Merdiven altı tabir edilen, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan yerlerde, yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan ürünlerle işlem yapılmasına son verilmesi gerektiği" uyarılarıyla tamamladı. Yüksel, denetimlerin ve mesleki etik kuralların kararlılıkla uygulanmasının sektörün itibarının korunmasında kilit rol oynayacağını ifade etti.

ANTALYA'DA BOTOKS SONRASI 16 KİŞİNİN HASTANEYE KALDIRILMASINI DEĞERLENDİREN ASYADER BAŞKANI DR. NESLİHAN ÜSTÜN YÜKSEL, HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK TURİZMİNİN İTİBARINA DİKKAT ÇEKTİ.