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Düzce’de kesintisiz asfalt mesaisi: öncelik kalabalık güzergahlarda

Başkan Faruk Özlü, üç haftalık seferberlikte 30 bin ton sıcak asfaltla 12 kilometre yol yapıldığını, önceliğin yoğun cadde ve altyapı bağlantıları olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce’de kesintisiz asfalt mesaisi: öncelik kalabalık güzergahlarda

düzce’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin farklı noktalarında 24 saat esaslı yürütülen asfalt çalışmalarıyla ilgili saha değerlendirmesi yaptı. Çok sayıda ekip eş zamanlı hareket ederken, belediyenin programına göre bugün itibarıyla 30 bin ton sıcak asfalt seriminin tamamlandığı ve bunun yaklaşık 12 kilometreyol asfaltına denk geldiği vurgulandı.

çalışma düzeni ve öncelik sıralaması:

Başkan Özlü, çalışmalarda öncelik kriterinin trafik yoğunluğu ve yaşam alanları olduğunu belirtti. Buna göre merkezden çevre mahallelere doğru ilerleyen programların sürekli güncellendiğini aktaran Özlü, planlamanın kalabalık caddeler ve yoğun sokaklardan başlayacak şekilde şekillendirildiğini söyledi. Çalışmaların gece gündüz sürdüğü ve ekiplerin program dahilinde hareket ettiğinin altı çizildi.

sayılar, uygulama ve hedefler:

Yapılan açıklamada, ilk günden bu yana yürütülen yoğun mesailer sonucunda yolların kazınarak yeni asfalta hazır hale getirildiği, dökülen asfaltın tamamının sıcak asfalt olduğu belirtildi. Başkan Özlü, "Bugüne kadar yaklaşık 30 bin ton asfalt döktük. Bu da yaklaşık 12 kilometreye tekabül ediyor" diyerek hedeflerinin kent genelinde asfaltlanmamış cadde veya sokak bırakmamak olduğunu ifade etti. Programın kesintisiz süreceği ve yoğun güzergâhların öncelikli olacağı yeniden vurgulandı.

altyapı çalışmaları ve aziziye başlangıcı:

Özlü, Düzce tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak nitelendirilen İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi'ne de değindi. Bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre içme suyu hattı döşendiğini belirten Özlü, bu hatların geçtiği ve bozulan yolların asfaltlanması için program hazırlandığını söyledi. Ana hatların bağlantıları tamamlanan yerlerden başlanacağı, ilk uygulamanın ise Aziziye Mahallesinden başlayacağı açıklandı.

eleştirilere karşı net mesaj:

Asfalt ve yol çalışmalarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Özlü, kentteki sorunları eleştirenlerden daha iyi bildiklerini ve buna göre planlama yaptıklarını ifade etti. Özlü sözlerini, "Düzceli kardeşlerimiz müsterih olsunlar başladık, devam ediyoruz ve bunları bitiriyoruz" şeklinde noktaladı. Belediye yetkilileri, bozulan yolların ve altyapı bağlantılarının koordineli şekilde onarılıp asfaltlanmasının önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirtti.

Belediye ayrıca, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokakların tespit edildiğini, ilgili firma ile koordinasyonun sağlandığını ve öncelikli bölgelerde asfaltlama takvimine kısa sürede başlanacağını duyurdu. Vatandaşlardan gelen taleplerin takip edildiği ve programların bu talepler doğrultusunda güncellenmeye devam edeceği kaydedildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇOK SAYIDA EKİBİN AYNI ANDA ÇALIŞMA YAPTIĞI, ŞEHRİN FARKLI...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇOK SAYIDA EKİBİN AYNI ANDA ÇALIŞMA YAPTIĞI, ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA 24 SAAT ESASIYLA DEVAM EDEN ASFALT YATIRIMLARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BAŞKAN ÖZLÜ, BELİRLENEN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE 30 BİN TON ASFALT SERİMİNİN TAMAMLANDIĞINI VE ÖNCELİK SIRALAMASINA GÖRE PLANLARIN SÜREKLİ GÜNCELLENDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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