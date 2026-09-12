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Emniyetten okullarda güvenliği güçlendirecek koordinasyon hamlesi

Afyonkarahisar Emniyet müdürlüğü, güvenli eğitim koordinasyon toplantısıyla okullarda asayiş, uyuşturucu ve servis-trafik önlemlerini planladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Emniyetten okullarda güvenliği güçlendirecek koordinasyon hamlesi

Toplantı detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Güvenli Eğitim Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Görevlilerin sorumlulukları:

Toplantı çerçevesinde, kıdemli personelden oluşturulan Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin sorumlu oldukları okulların yönetimleriyle sürekli iletişim halinde olmaları ve okul güvenliğini etkileyebilecek hususları yakından takip etmeleri kararlaştırıldı.

Okul yönetimleriyle yapılacak haftalık görüşmeler ve saha gözlemleri doğrultusunda; okul içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olayları, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde kullanımı ile satışı, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden kişi ve alanlar, sağlığa zararlı maddeler ile ilgili düzenli değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

Uygulama ve hedefler:

Toplantıda ayrıca okul servisleri ve trafik güvenliği gibi konuların da izleneceği belirtildi. Yapılan açıklamada hedefin, öğrencilerin suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ortamlarının güvenliğinin güçlendirilmesi ve çocukların huzur içerisinde eğitim almalarının sağlanması olduğu ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN...

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA GÜVENLİ EĞİTİM KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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