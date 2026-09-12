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Şirket içi usulsüzlük soruşturmasında Şahin Sucukları'nda bir kişi tutuklandı

Şahin Sucukları'nda şirket iç denetiminde tespit edilen sahte evrakla usulsüzlük soruşturmasında 5 kişiden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şirket içi usulsüzlük soruşturmasında Şahin Sucukları'nda bir kişi tutuklandı

Şahin Sucukları'nda usulsüzlük iddiasına ilişkin adli süreç sürüyor

Kayseri merkezli Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ile iradesi dışında sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltı ve adli işlemler:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer 4 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mali tedbirler ve soruşturmanın seyri:

Şahin Sucukları şirket iç denetim birimleri tarafından yapılan incelemede elde edilen bilgi ve belgeler adli makamlara intikal ettirilmiş; soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından iddia ve savunmalar titizlikle incelenmekte olup adli süreç devam ediyor.

KAYSERİ&#039;DE FAALİYET GÖSTEREN ŞAHİN SUCUKLARI&#039;NDA GEÇMİŞTE GÖREV YAPAN BAZI ÇALIŞANLARIN, GÖREV VE...

KAYSERİ'DE FAALİYET GÖSTEREN ŞAHİN SUCUKLARI'NDA GEÇMİŞTE GÖREV YAPAN BAZI ÇALIŞANLARIN, GÖREV VE YETKİ SINIRLARI DIŞINDA VE ŞİRKETİN BİLGİSİ VE İRADESİ HARİCİNDE, SAHTE EVRAK VE BELGELERLE BAZI FİNANS KURULUŞLARI NEZDİNDE USULSÜZ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ŞÜPHESİYLE ADLİYEYE ÇIKARILAN 5 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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