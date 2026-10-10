Uludağ Elektrik 77 ilde acentelikle işletmelere indirimli tarifeler sunuyor

Uludağ Elektrik'ten sanayi ve ticarethanelere maliyet düşürücü tarifeler

Elektrik piyasasında serbest tüketici hakkını kullanan aboneler, tedarikçilerini seçerek daha uygun tarifelerden yararlanabiliyor. Uludağ Elektrik bu çerçevede sanayi ve ticarethane abonelerine sunduğu alternatif tarifelerle işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Şirket, mevcut hizmet kalitesini koruyarak fiyat avantajı sağlama ve farklı ödeme modelleri sunma üzerine odaklanıyor.

Hangi işletmeler faydalanıyor?:

Serbest tüketici uygulaması kapsamında yıllık tüketimi 15.000 kWh'i aşan sanayi ve ticarethane aboneleri, Uludağ Elektrik'in indirimli tarifelerine başvurarak tasarruf sağlayabiliyor. Başvuruda bulunan müşteriler, elektrik hizmet kalitesinde değişiklik yaşamadan şirkete indirim sözleşmesi imzalayabiliyor. Ayrıca işletmelere bütçe esnekliği kazandırmak için vadeli ve ön ödemeli alternatifler de sunuluyor.

Acentelik ağı ve yaygınlaştırma stratejisi:

Uludağ Elektrik, hizmet bölgesi dışındaki 77 ilde acentelik ağını genişleterek indirimli elektrik avantajını daha çok işletmeye ulaştırmayı amaçlıyor. Bu modelle şirket, uygun fiyatlı enerji erişimini kolaylaştırırken iş ortaklarına da yeni gelir imkânları yaratıyor. Şirketin iletişim kanalları arasında fiziki işlem merkezleri, dijital platformlar ve acenteler bulunuyor.

Remezan Arslan, Uludağ Elektrik Genel Müdürü olarak, 'Enerji sektöründe güven ve süreklilik esastır. Tüketim profillerine ve ödeme alışkanlıklarına göre sunduğumuz vadeli ve ön ödemeli seçeneklerle maliyet kontrolüne ve rekabet güçlerine katkı sağlıyoruz' ifadeleriyle teklifin amacını özetledi. Arslan ayrıca şirketin 'İndirimli Elektrik Avantajıyla İşleriniz Yolunda' mesajıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İşletmelerin bu avantajlardan yararlanmak için hangi adımları atması gerektiği konusunda Uludağ Elektrik, başvuru süreçlerini hem çevrimiçi kanallar hem de saha acenteleri aracılığıyla basitleştiriyor. Sonuç olarak, şirketin sunduğu modeller işletmelerin enerji giderlerini planlamada daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiriyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN, İŞLETMELERİN ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.