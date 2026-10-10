Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Uludağ Elektrik 77 ilde acentelikle işletmelere indirimli tarifeler sunuyor

Uludağ Elektrik, serbest tüketici hakkını kullanan sanayi ve ticarethanelere 15.000 kWh üzeri tüketimde indirimli tarifeler ve ödeme esnekliği sunuyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Uludağ Elektrik 77 ilde acentelikle işletmelere indirimli tarifeler sunuyor

Uludağ Elektrik'ten sanayi ve ticarethanelere maliyet düşürücü tarifeler

Elektrik piyasasında serbest tüketici hakkını kullanan aboneler, tedarikçilerini seçerek daha uygun tarifelerden yararlanabiliyor. Uludağ Elektrik bu çerçevede sanayi ve ticarethane abonelerine sunduğu alternatif tarifelerle işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Şirket, mevcut hizmet kalitesini koruyarak fiyat avantajı sağlama ve farklı ödeme modelleri sunma üzerine odaklanıyor.

Hangi işletmeler faydalanıyor?:

Serbest tüketici uygulaması kapsamında yıllık tüketimi 15.000 kWh'i aşan sanayi ve ticarethane aboneleri, Uludağ Elektrik'in indirimli tarifelerine başvurarak tasarruf sağlayabiliyor. Başvuruda bulunan müşteriler, elektrik hizmet kalitesinde değişiklik yaşamadan şirkete indirim sözleşmesi imzalayabiliyor. Ayrıca işletmelere bütçe esnekliği kazandırmak için vadeli ve ön ödemeli alternatifler de sunuluyor.

Acentelik ağı ve yaygınlaştırma stratejisi:

Uludağ Elektrik, hizmet bölgesi dışındaki 77 ilde acentelik ağını genişleterek indirimli elektrik avantajını daha çok işletmeye ulaştırmayı amaçlıyor. Bu modelle şirket, uygun fiyatlı enerji erişimini kolaylaştırırken iş ortaklarına da yeni gelir imkânları yaratıyor. Şirketin iletişim kanalları arasında fiziki işlem merkezleri, dijital platformlar ve acenteler bulunuyor.

Remezan Arslan, Uludağ Elektrik Genel Müdürü olarak, 'Enerji sektöründe güven ve süreklilik esastır. Tüketim profillerine ve ödeme alışkanlıklarına göre sunduğumuz vadeli ve ön ödemeli seçeneklerle maliyet kontrolüne ve rekabet güçlerine katkı sağlıyoruz' ifadeleriyle teklifin amacını özetledi. Arslan ayrıca şirketin 'İndirimli Elektrik Avantajıyla İşleriniz Yolunda' mesajıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İşletmelerin bu avantajlardan yararlanmak için hangi adımları atması gerektiği konusunda Uludağ Elektrik, başvuru süreçlerini hem çevrimiçi kanallar hem de saha acenteleri aracılığıyla basitleştiriyor. Sonuç olarak, şirketin sunduğu modeller işletmelerin enerji giderlerini planlamada daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiriyor.

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN, İŞLETMELERİN ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK...

ULUDAĞ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ REMEZAN ARSLAN, İŞLETMELERİN ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı
images

Elazığ TSO'da yeniden başkan seçilen İdris Alan: herkesin başkanıyım
images

Sivas’ta yağışlar verimi artırdı, pancarda yüksek rekolte bekleniyor
images

Konya ticaret odası'nda birlik mesajı: Selçuk Öztürk yeniden başkan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'

Tahkim kurulu Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasını onadı

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması