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Ulukışla Eminlik gişelerinde durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla Otoyolu Eminlik Gişeleri'nde yaptıkları kontrolde çeşitli gümrük kaçağı elektronik ve tütün ürünleri ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ulukışla Eminlik gişelerinde durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

olayın detayları:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Ulukışla ilçesinde bir aracı durdurdu. Kontrol esnasında aracın valizlerinde yapılan aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen çok sayıda ürün tespit edildi.

ele geçirilen ürünler:

Aramada; 2 tablet, 2 cep telefonu ve şarj aletleri, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 13 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilo nargile tütünü, 9 paket sigara ve 2 ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

soruşturma ve işlem:

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak ifade ve soruşturma süreçleri başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı ve jandarma birimleri tarafından yürütülen inceleme kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

NİĞDE’DE KAÇAK ÜRÜN OPERASYONU

NİĞDE’DE KAÇAK ÜRÜN OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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