Umman Körfezi'nde mürettebatı tahliye edilen İran bağlantılı tekne ABD tarafından vuruldu

Olayın detayları:

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 6 Ekim tarihinde Umman Körfezi'nde keşif faaliyetinde bulunan ve ABD Donanması gemilerini hedef alan bir teknenin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM, teknenin vurulmadan önce mürettebatının güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Açıklamada, tahliye edilen mürettebatın ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, personelin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Olayla ilgili operasyonun detayları ve takip süreci hakkında daha fazla bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

CENTCOM'un değerlendirmesi:

CENTCOM açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna atıfta bulunarak, kurumun son 7 aydır ABD Donanması'na ait savaş gemilerini ve bölgeden geçen binlerce sivil denizciyi ayrım gözetmeksizin hedef aldığı iddia edildi. Bu iddiaya göre, bölgedeki deniz güvenliğine yönelik tehditler operasyon kararı üzerinde etkili oldu.

Yetkililer, olayın bölgedeki güvenlik dinamikleri ve deniz trafiği üzerindeki etkilerini izlemeye devam ettiklerini, hem askeri hem de sivil aktörlerle koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.

ABD, Umman Körfezi'nde ABD Donanması gemilerini hedef alan İran bağlantılı bir tekneyi vurduklarını açıkladı.