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Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, bariyerler kesilerek çıkarıldı

Ümraniye Elmalıkent'te yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı şantiyesinde vinç devrildi; can kaybı yok, ekipler hızla müdahale etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, bariyerler kesilerek çıkarıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanındaki vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi ve üst geçit bariyerlerinin üzerine sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi. Devrilen vinç, bariyerlere sıkıştığı alandan çıkartılmak üzere korkuluklar kesilerek dikkatli bir şekilde yerinden çıkarıldı.

Trafik ve hasar durumu:

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yetkililer, vinç zararının ve bariyerlerdeki kesilen kısımların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ümraniye&#039;de İBB&#039;ye ait metro inşaatında devrilen vinç böyle görüntülendi

Ümraniye'de İBB'ye ait metro inşaatında devrilen vinç böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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