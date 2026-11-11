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Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, dron görüntüleri yayımlandı

Ümraniye Karabekir-Göztepe metro şantiyesinde saat 09.30'da vinç devrildi; can kaybı yok, vinç üst geçit bariyerlerine sıkıştı, olay dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, dron görüntüleri yayımlandı

Ümraniye'de inşaat alanında devrilen vinç dronla görüntülendi

Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında sabah saatlerinde vinç devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

olayın detayları:

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen vinç, üst geçit bariyerlerine sıkıştı. O anlar işçi güvenliği ve sahadaki duruma dair belge niteliği taşıyan şekilde dronla havadan kayda alındı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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