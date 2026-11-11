Ümraniye'de metro şantiyesinde vinç devrildi, dron görüntüleri yayımlandı

Ümraniye'de inşaat alanında devrilen vinç dronla görüntülendi

Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında sabah saatlerinde vinç devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

olayın detayları:

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen vinç, üst geçit bariyerlerine sıkıştı. O anlar işçi güvenliği ve sahadaki duruma dair belge niteliği taşıyan şekilde dronla havadan kayda alındı.