Ümraniye'de Nevzat Demir Tesisleri yolu su birikintileri nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış sonrası Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Su seviyesinin yükselmesiyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgedeki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşandığını aktardı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve belediye ekipleri koordineli çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle suda mahsur kalan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı ve sürücülere yardım sağlandı.

Görüntüler ve yerel yansımalar:

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi; kayıtlarda araçların su içinde beklediği ve ekiplerin müdahalesinin görüldüğü belirtildi. Olay, bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu ve ekiplerin çalışması sonrası durum kontrol altına alındı.

Ümraniye'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı