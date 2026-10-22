Umut Süleyman Altınpa bayrağını açtı ve rakibini ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti

Umut Süleyman Altınpa A1 Combat 37'de etkili bir zafer elde etti

ABD’nin California eyaletindeki Sacramento kentinde 16 Ekim’de düzenlenen A1 Combat 37 gecesinde Türk dövüşçü Umut Süleyman Altınpa, Amerikalı rakibi Damien Trujillo karşısında karşılaşmayı ilk rauntta teknik nakavtla kazandı. Karşılaşma, Trujillo’nun yüz ve göz çevresinde oluşan hasar sonrası doktor kararıyla sona erdi.

gergin yüzleşmenin ardından ringde üstün performans:

Müsabaka öncesi yapılan yüzleşme töreninde Trujillo’nun, Altınpa’nın omuzlarındaki Türk bayrağını aşağı çekmeye çalıştığı ve kısa süreli bir gerginlik yaşandığı aktarıldı. Organizasyon görevlilerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Kafese çıkan Altınpa, bu gerilimi performansına yansıtarak maç boyunca rakibini baskı altında tuttu.

ilk rauntta gelen karar ve maçın kritik anları:

Hafif ağır sıklet kategorisinde gerçekleşen karşılaşmada Altınpa, kafes kenarında rakibini köşeye sıkıştırdı ve art arda isabetli yumruklarla Trujillo’ya baskı uyguladı. Hakemler ve köşe görevlileri ile birlikte doktorun ringe girip maçı durdurması sonucunda resmi sonuç teknik nakavt (doktor kararı) olarak kayda geçti. Altınpa maçın ardından ay-yıldızlı bayrağı açarak zaferini kutladı.

Karşılaşma, Urijah Faber’ın kurduğu A1 Combat organizasyonunda gerçekleşti. Altınpa, gecenin performansının dikkat çektiğini ve maçın geniş izleyici kitlesi tarafından takip edildiğini belirtti. Bu galibiyet, onun için hem moral hem de kariyer açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maç sonrası konuşan Altınpa, organizasyonun UFC’ye yükselmede bir basamak olduğunu vurguladı: "Şu anda A1 Combat, UFC’ye giden yol. Biz de UFC’ye giden bu yolda dövüşüyoruz. Gecenin performansı seçildi. Karşılaşma çok fazla izlendi ve çok başarılı geçti. Tabii ki artık üst seviyeye çıktık. Bundan sonra bir sonraki maçımızı bekleyeceğiz. Bizimle dövüşmek isteyen yeni rakibimizi bekliyoruz."

ABD kariyeri ve hedefler:

Türkiye’de başladığı kariyerini ABD’de sürdüren Altınpa, daha önce American Kickboxing Academy (AKA) çatısı altında antrenman yaptı ve eski UFC ağır sıklet şampiyonu Cain Velasquez ile çalıştı. Sportif geçmişinde Haziran 2025’te ABD’de çıktığı profesyonel MMA maçından da galibiyetle ayrıldığı kaydedildi.

Altınpa’nın Sacramento’daki zaferi, uluslararası arenada dikkat çekme ve UFC gibi üst düzey organizasyonlara yükselme hedefleri doğrultusunda önemli bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Sporcu, gösterdiği performansla hem Türk bayrağını temsil etme amacını sürdürdü hem de bir sonraki randevular için iddiasını artırdı.

Organizasyon yetkilileri ve gözlemciler, Altınpa’nın performansını UFC yolunda atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirdi. Önümüzdeki dönemde karşılaşacağı rakipler ve A1 Combat’taki yeni maç takvimi, Türk dövüşçünün kariyer rotasını belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

ABD'de düzenlenen A1 Combat 37 karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonunda mücadele eden Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa, karşılaşma öncesinde Türk bayrağına yönelik hareketiyle tepki çeken rakibi Damien Trujillo'yu ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Sert yumruklarıyla rakibini etkisiz hale getiren Altınpa, galibiyetini ay-yıldızlı Türk bayrağıyla kutladı. UFC'ye yükselmeyi hedefleyen Türk sporcu, "Artık üst seviyeye çıktık. Bir sonraki maçımızı ve bizimle dövüşmek isteyen rakibimizi bekliyoruz" dedi.