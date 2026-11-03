Umut Yılmaz Çıksorut’ta gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi

Umut Yılmaz Çıksorut’ta mahalle sakinleriyle kahvaltıda buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında sabahın erken saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları’nın organizasyonuyla düzenlenen kahvaltı programında Yılmaz, mahalle sakinleriyle aynı sofrayı paylaştı ve doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Yılmaz, belediye hizmetlerinin planlanmasında halkın görüşlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Etkinlikte AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu, katılımcılarla sıcak bir sohbet ortamı oluştu.

saha çalışmaları ve planlanan projeler:

Yılmaz, Çıksorut ve çevresinde bugüne kadar tamamlanan çalışmalar ile devam eden hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. Mahallede altyapı, temizlik, yol düzenlemesi gibi alanlarda yapılan uygulamalar anlatıldı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin genel çerçevesi paylaşıldı. Belediye yetkilileri, talepleri not alarak ihtiyaçlara öncelik sırasına göre müdahale edeceklerini belirtti.

Vatandaşların sıkça dile getirdiği noktalar arasında sokak iyileştirmeleri, esnaf destekleri ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi yer aldı. Yılmaz, belediyeciliğin sadece iş üretmek olmadığını, sorunları sahada tespit edip vatandaşla birlikte çözmek olduğunu ifade etti.

birlik ve iletişim vurgusu:

Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Yılmaz, hemşehrilerle kurulan gönül bağının Şehitkamil’e hizmet yolunda en büyük güç olduğunu söyledi. Katılımcılarla aynı sofrada buluşmanın, çaylarını içmenin ve doğrudan görüş almanın yönetim anlayışlarında merkezi bir yeri olduğunu belirtti.

Etkinlik sonunda mahalle halkı ile yapılan görüşmelerin belediye çalışmaları için yol gösterici olacağına dikkat çekildi. Umut Yılmaz, Şehitkamil’in her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle mahalle ziyaretlerini sürdürmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Mahalle ziyaretleri kapsamında elde edilen taleplerin ve gözlemlerin, belediye projelerinin önceliklendirilmesinde kullanılacağı, çözüm odaklı bir yaklaşımla adımların atılacağı bildirildi. Yılmaz ve ekibi, sahadaki iletişimi güçlendirerek hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ÇIKSORUT’TA VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ. KAHVALTI PROGRAMINDA MAHALLE SAKİNLERİYLE AYNI SOFRAYI PAYLAŞAN YILMAZ, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEREK MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ.