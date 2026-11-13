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Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Karadeniz Ereğli'de yeni hizmet binasında kapsamlı inceleme

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli'de yapımı süren kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binasını inceledi; eksikler ve ilerleme yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Karadeniz Ereğli'de yeni hizmet binasında kapsamlı inceleme

İnceleme gezisi ve katılımcılar:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından gerçekleştirilen incelemede, yapımı devam eden Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının mevcut durumu yerinde gözlemlendi. İncelemeye Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Demir, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, ilgili daire müdürleri ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

Çalışmaların yerinde değerlendirilmesi:

Heyet, binada süren inşaat çalışmalarını adım adım inceleyerek ilerleme ve eksiklikleri tespit etti. İnceleme sırasında tespit edilen eksiklikler hakkında yüklenici firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunuldu ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde binanın mevcut durumu ve devam eden işler hakkında genel bir durum tespiti yapıldı.

Sonuç ve belgeleme:

İncelemelerin tamamlanmasının ardından heyet, Kaymakamlık binası önünde toplu fotoğraf çektirerek ziyaret kayıt altına alındı. Yapılan görüşmelerde dile getirilen eksiklerin giderilmesine yönelik iletişim kanallarının açık tutulacağı belirtildi ve denetimlerin süreci takip edeceği vurgulandı.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, YAPIMI DEVAM EDEN KAYMAKAMLIK VE...

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, YAPIMI DEVAM EDEN KAYMAKAMLIK VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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