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Üniversite ile Samsun basını OMÜ odaklı iletişimi güçlendirmeyi hedefledi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, üniversite ve yerel basın arasındaki iletişimi güçlendirme kararı aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite ile Samsun basını OMÜ odaklı iletişimi güçlendirmeyi hedefledi

OMÜ ve Samsun basını iletişimi güçlendirme kararı aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette, üniversite ile yerel basın arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iletişim kanallarının geliştirilmesi gündeme geldi. Toplantı OMÜ Rektörlüğü'nde yapıldı ve taraflar karşılıklı iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ana gündemi:

Görüşmede öncelikle üniversitenin bilimsel, akademik ve toplumsal faaliyetlerinin kamuoyuna doğru ve etkin biçimde aktarılması konusu ele alındı. Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma yapan kurumlar olmadığını; aynı zamanda kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu vurguladı. Aydın, medyanın üniversitelerde üretilen bilginin toplumla buluşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun basını arasındaki iletişimin daha güçlü, düzenli ve sürdürülebilir hale gelmesini önemsiyoruz. Üniversitemizde yapılan bilimsel ve akademik çalışmaların doğru biçimde kamuoyuna ulaştırılmasında basınımızın katkısı çok kıymetli. Karşılıklı iletişim ve iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüş alışverişi ve uygulanabilir adımlar:

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, OMÜ'nin kent için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bilimsel birikimi, akademik gücü ve kentimize kattığı değerle Samsun’un en önemli markalarından biri" dedi. Çakır, cemiyet olarak sağlıklı, şeffaf ve sürdürülebilir bir iletişim ortamının oluşturulmasına katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca haber ve bilgi akışının düzenlenmesi, iletişim süreçlerinde şeffaflık ve hızın artırılması ile üniversite ve medya arasında karşılıklı çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gibi somut başlıklar değerlendirildi. Taraflar, bu tür bir iş birliğinin Samsun kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ve OMÜ'nün bilimsel faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağı konusunda hemfikir oldu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

SAMSUN 19 MAYIS GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI YUSUF ZİYA ÇAKIR VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU...

SAMSUN 19 MAYIS GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI YUSUF ZİYA ÇAKIR VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN’I ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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