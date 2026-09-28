Üniversite öğrencilerinin ağaç tercihleri bölüm ve yaşam ortamına göre şekilleniyor

Araştırmanın kapsamı:

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yürütülen çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayımlanan Turkish Journal of Forest Science dergisinde "Üniversite yerleşkelerinde bitkisel materyalin görsel algısı: Atatürk Üniversitesi örneği" başlığıyla sunuldu. Araştırma, Medine Çelik ve Hasan Yılmaz tarafından gerçekleştirildi ve öğrencilerin ağaçlara ilişkin görsel algıları farklı görseller üzerinden ölçüldü.

Yöntem ve örneklem:

Yerleşke içinde bulunan ağaçlar; form, yaprak rengi ve çiçek rengi kriterlerine göre fotoğraflandı ve anket formlarında katılımcılara gösterildi. Örnekleme olarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı ve farklı fakültelerin öğrenci sayıları oranlanarak toplam 400 öğrenci ile yüz yüze anket yapıldı (Ziraat-16 Eğitim-54, Fen-14, Edebiyat-80, Hemşirelik-18, İlahiyat-26, Mühendislik-43, Veterinerlik-8, Güzel Sanatlar-13, Turizm-14, İletişim-31, Su Ürünleri-5, Mimarlık ve Tasarım-16, Eczacılık-11, İktisadi ve İdari Bilimler-37, Sağlık Bilimler-14). Katılımcılardan ağaç görsellerini "Etkisiz, Çok Az Etkili, Az Etkili, Orta Derecede Etkili, Etkili, Çok Etkili" seçenekleri üzerinden 0'dan 5'e kadar puanlamaları istendi.

Bulgular ve yorumlar:

Analizler, öğrencilerin ağaçlara ilişkin algılarının; yaşadıkları çevre, akademik alanları, konut türleri ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Bazı fakültelerde bitkisel materyale dair farkındalık ve tercih eğilimleri birbirine yakınken, başka bölümlerde belirgin farklılıklar gözlendi. Çalışma, yeşil alan kullanım sıklığı ve erişim imkânlarının algıyı olumlu yönde etkilediğine işaret etti.

Sonuçlar, görsel peyzaj düzenlemelerinin yalnızca estetik değil aynı zamanda kullanıcı beklentilerini karşılayan bir planlama gerektirdiğini vurguladı. Özellikle soğuk iklim koşullarına sahip Erzurum gibi yerlerde kış manzarasını öne çıkaracak ve yaz döneminde çiçek, meyve veya sonbaharda yaprak renklenmesi ile zenginleşen türlerin tercih edilmesinin kampüs görsel algısını güçlendirebileceği belirtildi.

Uygulamaya yönelik öneriler:

Yazarlar, ağaçlandırma politikaları ve kentsel planlama stratejilerinin toplumun farklı kesimlerinin algı ve beklentilerini dikkate alacak şekilde düzenlenmesini önerdi. Ayrıca, yeşil alanlara erişim imkanlarının artırılmasının ve yerleşke peyzajının yıl boyunca görsel çeşitlilik sunacak bitkisel tasarımlarla zenginleştirilmesinin algıyı olumlu etkileyeceği ifade edildi. Bazı mekânlarda tek tür bitki kullanımları ile vurgulu ve tanımlı alanlar oluşturulmasına da değinildi.

Çalışma, üniversite yerleşkelerinde bitkisel düzenlemelerin yalnızca botanik tercih değil, kullanıcı davranışı, eğitim alanı ve yaşam koşulları açısından da stratejik planlama gerektirdiğini gösteriyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA; AĞAÇLARIN FORM, YAPRAK RENGİ, ÇİÇEK RENGİNE AİT RENKLİ GÖRSELLER GÖSTERİLEREK ÖĞRENCİLERİN ALGILARI ORTAYA KONULDU.