Üniversite sıralarında ikinci gençlik: 65 yaş üstü öğrencilerin Bilge Yaşam serüveni

Bilge Yaşam programı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 65 yaş ve üzeri bireyleri yeniden üniversite ortamıyla buluşturarak öğrenmenin ve sosyal katılımın yaşa bağlı olmadığını gösterdi. "Bilge Yaşam" başlığıyla düzenlenen program kapsamında katılımcılara sandalye yogası ve meditasyon, sanat ve nefes terapisi, sosyal medya kullanımı, ilk yardım ve dijital güvenlik gibi farklı alanlarda eğitim verildi. Beş gün süren etkinliklerde koca çınarlar kampüsün imkanlarından yararlanıp dersliklerde ve konferans salonlarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

Program sonunda 26 katılımcı sertifikalarını aldı ve başarılarını hep birlikte pasta keserek kutladı. Etkinlikler, hem keyif hem de eğlence odaklı bir atmosferde ilerleyerek katılımcıların fiziksel ve zihinsel açıdan aktif hissetmelerine katkı sağladı.

AB projesinin temelleri ve uluslararası yapı:

Projenin planlaması İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk yürütücülüğünde başladı. "Bilge Yaşam: Yaşlılık Karşıtlığı Hakkında Farkındalık" başlıklı Avrupa Birliği projesinin temelleri 2020 yılında atıldı ve proje Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Resmi proje süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkan yoğun talep, İEÜ'yü girişimi kendi kaynaklarıyla sürdürmeye yöneltti.

AB projesi olarak başlayan girişim, üniversitenin kalıcı sosyal sorumluluk programlarından birine dönüştü. Bugüne kadar 300'ü aşkın kişiye ulaşan Bilge Yaşam, ileri yaştaki bireylere sadece eğitim sunmakla kalmayıp onların toplum içinde daha aktif rol almalarını destekleyen bir model haline geldi.

Katılımcı deneyimleri ve gelecek hedefleri:

Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, programdan alınan geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirterek, "Katılımcılarımızın kampüse ilk geldikleri andaki heyecanlarını, eğitimler ilerledikçe artan meraklarını ve programın sonunda yüzlerine yansıyan mutluluğu görmek bizim için çok değerliydi" dedi. Eğitimin, katılımcılara yeni bilgiler kazandırmanın ötesinde yeni arkadaşlıklar ve günlük rutinde değişim sağladığını vurguladı.

Program katılımcılarından biri, "Buraya gelirken 73 yaşındaydım, çıkarken kendimi yeniden 20 yaşında bir üniversite öğrencisi gibi hissettim" sözleriyle deneyimini özetledi. Başka bir katılımcı ise telefon kullanımında özgüven kazandığını belirterek, "Bu yaştan sonra yeni bir şey öğrenemem diye düşünüyordum, şimdi telefonumu rahatlıkla kullanıyorum, kendime güvenim arttı" ifadelerini paylaştı.

İEÜ, yaz aylarında düzenlenen eğitimlerle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. Prof. Dr. Ertürk, programın farklı kuşakları bir araya getiren, ileri yaş grubunun dijital uyumunu destekleyen ve fiziksel ile ruhsal iyi oluşlarına katkı sağlayan çok yönlü bir model sunduğunu belirterek Bilge Yaşam’ın diğer kurumlar için de örnek teşkil edebilecek değer taşıdığını söyledi. Hedef, daha fazla kişiyi bu yapının içine dahil ederek yaş almanın öğrenme, sosyalleşme ve gelişim önünde engel olmadığını göstermekti.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİ YENİDEN ÜNİVERSİTE SIRALARIYLA BULUŞTURARAK, ÖĞRENMENİN VE HAYATIN İÇİNDE OLMANIN YAŞI OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ.