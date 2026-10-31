Üniversiteler arası dayanışma: Sinop'ta gençler doğayı temizledi

Üniversiteler arası dayanışma Sinop'ta meyvesini verdi

Sinop Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği düzenledi. Organizasyonu yürüten ekipler arasında Sinop Üniversitesi Hemşirelikte Araştırma ve Sosyal Gelişim Kulübü yer aldı.

etkinliğin amacı:

"Tarihten Atığa, Atıktan Değere" sloganıyla gerçekleştirilen çalışma, doğaya bırakılan atıkların toplanması üzerinden çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve toplumsal doğa bilincini artırmayı hedefledi. Öğrenciler, sahada yaptıkları temizliğin sürdürülebilir bir gelecek için küçük ama etkili bir adım olduğunu vurguladı.

uygulama ve toplumsal etki:

Etkinlikte katılımcılar, çevreye bırakılan plastik, cam ve diğer atıkları titizlikle ayırarak topladı; bu uygulama hem temizlik hem de geri dönüşüm bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı. Çalışma, gençlerin çevre sorunlarına karşı duyarlılığını artırmaya odaklanan eğitimsel bir boyut da taşıdı.

İki üniversitenin öğrencilerinin ortak çalışması, üniversiteler arası dayanışma ve gönüllülük açısından örnek oluşturdu. Katılımcılar, küçük bireysel adımların birlikte atıldığında alan temizliğinde ve farkındalık yaratmada büyük değişimlere yol açabileceğini belirtti.

Etkinlik sonunda projeye katılan öğrencilere, destek veren kurumlara ve çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür edildi; çalışmanın benzer girişimlere öncülük etmesi bekleniyor.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ VE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN ÜNİDES PROJESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEREK ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ÖĞRENCİLER, DOĞAYA BIRAKILAN ATIKLARI TOPLAYARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURDU.