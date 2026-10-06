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Üniversiteler arasında yeni akademik diyalog: EBYÜ ve Ankara Üniversitesi buluştu

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret ederek rektör ve yönetim kurulu üyeleriyle yükseköğretimde işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 00:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Üniversiteler arasında yeni akademik diyalog: EBYÜ ve Ankara Üniversitesi buluştu

ziyaret ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret ederek rektör ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun de kendisine eşlik etti. Görüşme, Ankara Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirildi.

işbirliği alanları:

Toplantıda yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ele alındı ve iki üniversite arasında akademik ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Özellikle eğitim, bilimsel araştırma ve akademik çalışmalar başta olmak üzere geliştirilebilecek işbirliği imkanları detaylandırıldı ve ortak projelerin önemi vurgulandı.

değerlendirme ve kapanış:

Görüşmede, taraflar akademik birikim ve tecrübe paylaşımının yükseköğretime katkı sağlayacağı konusunda mutabık kaldı. Rektör Kuyrukluyıldız, üniversiteler arasında kurulan güçlü iletişim ve akademik etkileşimin bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkı sunduğunu belirterek Ankara Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu üyelerine ev sahipliği için teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ANKARA...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ANKARA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDEREK REKTÖR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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