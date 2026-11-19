Hisarcık'ta gece eğitimi gerçekleştirildi:

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kutluhallar köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi. Toplantı, saha gerçeklerine uygun uygulamalı bilgiler vermeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında süt hijyeni, sağlıklı sağım teknikleri, sağım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kaliteli süt üretiminin önemi ayrıntılı şekilde ele alındı. Üreticilere, süt kalitesinin artırılmasına ve sağlıklı üretim süreçlerinin sahada uygulanmasına yönelik pratik öneriler aktarıldı.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Programın amacı, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi yükseltmek ile üreticilerin bilinç düzeyini arttırmaktır. İlçe Müdürlüğü, benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve saha desteklerinin sürdürüleceğini vurguladı.

HİSARCIK’TA ÜRETİCİLERE SÜT HİJYENİ VE SAĞLIKLI SAĞIM EĞİTİMİ