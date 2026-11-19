TOGÜ QS 2027 sıralamasında ilerledi:

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından 17 Kasım'da açıklanan 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) önemli bir yükseliş kaydetti. Üniversite dünya genelinde daha önce yer aldığı "bin 1.501 ve üzeri" bandından bin 1.401–1.500 bandına çıktı ve toplam puanını 40,5'ten 45,5'e taşıdı.

dünya, bölge ve Türkiye sıralamalarındaki değişim:

TOGÜ, sıralamaya ilk kez girdiği 2026'daki konumunu geliştirmeye devam etti. Asya'daki sıralaması 582. sıradan 539. sıraya, Batı Asya'daki konumu 128. sıradan 119. sıraya yükseldi. Türkiye sıralamasında ise 39. sıradan 38. sıraya çıktı. QS 2027 listesinde dünya genelinde 2.003 üniversite değerlendirildi; Türkiye'den listeye giren üniversite sayısı 53'ten 62'ye, Asya'da sayı 827'den 849'a, Batı Asya'da ise 173'ten 193'e yükseldi.

alan bazlı performans ve öne çıkan başlıklar:

Sürdürülebilirlik değerlendirmesinde çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim olmak üzere üç ana kategori üzerinden dokuz alt başlık incelendi. TOGÜ, bu dokuz alt başlığın sekizinde puan artışı sağladı; en dikkat çekici yükseliş çevresel araştırma alanında gerçekleşti ve puan 50,2'den 63,1'e çıktı. Üniversite sağlık ve iyi olma alanında Türkiye'de 11. olurken, yönetişim kategorisinde dünya genelinde 791. sırada yer aldı.

TOGÜ'nün QS 2027'de elde ettiği bu sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının uluslararası değerlendirmelerde karşılık bulduğunu ve sektörel araştırma ile çevresel performanstaki somut iyileşmeleri ortaya koyduğunu gösteriyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ