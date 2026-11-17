Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden uluslararası bir adım:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen NASA Space Apps Challenge Sivas 2026 ile uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Organizasyonda öğrencilerin geliştirdiği ve yerel jüri tarafından öne çıkarılan beş proje, NASA'nın global değerlendirme sürecine katılma hakkı kazandı. Bu sonuç, etkinliğin hem yerel ilgisini hem de uluslararası potansiyelini gösteriyor.

Özel kontenjan ve değerlendirme süreci:

Etkinliğe gösterilen ilgi nedeniyle NASA, Sivas organizasyonuna olağan uygulamanın dışında bir uygulama yaptı; normalde bir takımla sınırlı olan global değerlendirme kontenjanı, organizasyona katılımın 100'ü aşması ve alınan kalite geri bildirimleri doğrultusunda beş takıma çıkarıldı. Jüri sürecinde projeler, etki, geçerlilik ve sunum başarısı ölçütleriyle değerlendirildi. Değerlendirmeyi, alanında uzman akademisyenlerden oluşan 9 kişilik jüri gerçekleştirdi.

30 saatlik maraton ve katılım profili:

Etkinlik 14 Kasım tarihinde başladı ve yaklaşık 30 saatlik yoğun bir proje maratonuyla sürdü. Maratona lise öğrencileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ve farklı üniversitelerden gençler katıldı; ekipler, NASA tarafından belirlenen challenge konuları üzerinde çalışarak bilimsel ve teknolojik çözüm önerileri geliştirdi. İki günlük yoğun çalışma sonunda takımlar projelerini jüriye sundu ve beş takım global liderlik değerlendirmesine katılmaya hak kazandı.

Bu başarı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin organizasyon kapasitelerini ve öğrenci odaklı projeler üretme potansiyelini görünür kıldı. Öğrencilerin uluslararası platformlarda yer alması, hem üniversitenin hem de bölgenin bilimsel işbirlikleri ve görünürlüğü açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ NASA SPACE APPS CHALLENGE SİVAS 2026 SONRASINDA ULUSLARARASI BİR HAK KAZANDI. SCÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI 5 PROJE NASA’DA BOY GÖSTERECEK.