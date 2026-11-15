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Üniversitenin 45 projesiyle iklim sahnesinde: SAÜ COP31'de bilimsel tekliflerini sundu

Sakarya Üniversitesi, Antalya'daki COP31'de 45 projeyle 8 stant, 34 dijital sunum ve 3 panelde akademik birikimini katılımcılarla paylaştı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

SAÜ'nin COP31 katılımı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında toplam 45 projeyle yer aldı. Üniversite, Yeşil Bölge programında akademisyen ve öğrencilerinin hazırladığı çalışma ve sunumları ulusal ve uluslararası katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinlik seti ve sunum dağılımı:

13-14 Kasım tarihlerinde SAÜ, 8 stant proje, 34 dijital ekran sunumu ve 3 panelden oluşan kapsamlı bir programla konferansta temsil edildi. Rektör Prof. Dr. Hamza Al, stant ve sunum alanlarını bizzat gezerek panellere katıldı ve diğer kurumların çalışmalarıyla etkileşim kurdu. Üniversite ekibi, araştırma odaklı projelerini bilimsel verilerle ve görsel içeriklerle aktardı.

Yerel destek ve üniversitenin vurguları:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar de SAÜ standını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Alemdar, "COP31’de yer alan Sakarya Üniversitesi standını ziyaret ettik, Rektörümüz Prof. Dr. Hamza Al ve değerli öğrencilerimizle bir araya geldik. Yeşil dönüşüm, iklime dirençli bir gelecek, sıfır atık ve temiz dünya hedefleri doğrultusunda çalışan, emek harcayan genç kardeşlerimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek ekibi kutladı.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al, COP31'i sürdürülebilir gelecek için önemli bir buluşma olarak nitelendirerek, "İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre meselesi değil; bilim, teknoloji, ekonomi ve gelecek nesillerin meselesidir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin toplumsal dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Al, "İklim değişikliğiyle mücadele, hiçbir kurumun veya ülkenin tek başına başarabileceği bir süreç değildir" değerlendirmesinde bulundu ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir üretim, su kaynaklarının korunması ve sıfır atık alanlarındaki çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesine önem verdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Al ayrıca şehirdeki kurumlar arası iş birliğinin altını çizerek, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve SATSO başta olmak üzere kent paydaşlarıyla ortak akıl çerçevesinde hareket etme çağrısı yaptı. SAÜ'nün COP31 kapsamındaki stant, panel ve dijital sunum etkinlikleri 14 Kasım itibarıyla tamamlandı ve üniversitenin çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler ile geri bildirimler toplandı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAÜ), TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAÜ), TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NDA (COP31) 45 PROJEYLE YER ALARAK ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARIN BEĞENİSİNE SUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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