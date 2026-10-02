Uraloğlu: terörsüz Türkiye hedefi yatırımların ve refahın ön koşuludur

Bakanın açıklamaları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı kapsamında katıldığı basın toplantısında, terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin güvenliği, ekonomisi ve refahı açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Bakan, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin süreceğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve Terörsüz Türkiye’nin yolu bizim yolumuzdur ifadesini kullandı.

ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik etkisi:

Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ticaret, üretim ve istihdama doğrudan katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin son 24 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını aktardı.

Karayollarında 2002’de 6.101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30.239 kilometreye yükseldiğini, otoyol uzunluğunun da 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye ulaştığını söyledi. Çalışmaların devam ettiği güzergâhlar arasında Ankara–Kırıkkale–Delice ve Antalya–Alanya otoyolları yer alıyor.

demiryolu ve lojistik projeleri:

Demiryolu yatırımlarına ilişkin olarak Uraloğlu, ağın 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye çıktığını ve sıfırdan inşa edilen 2.251 kilometre hızlı tren hattı sayesinde Türkiye’nin Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini belirtti.

Çerkezköy–Kapıkule hızlı tren hattının 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca, Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı’ndan başlayıp Irak üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi kapsamında İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi ihalesinin 14 Ekim tarihinde yapılmasının planlandığını ifade etti.

haberleşme, uydu ve 5G vurgusu:

Hava ulaşımında kapasitenin artırıldığını, Türkiye’nin geniş bir uçuş ağına sahip ülke haline getirildiğini belirten Uraloğlu, yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın hizmete alınmasını hatırlattı ve TÜRKSAT 7A için çalışmaların başladığını açıkladı. Türkiye’nin 5G teknolojisiyle yüksek hızlı iletişim dönemine geçtiğine dikkat çekti.

fon tartışması ve kamu kaynaklarının korunması:

Konuşmasının son bölümünde fon tartışmasına değinen Uraloğlu, konunun Bakanlar Kurulu’nda yaklaşık üç saat süren değerlendirmeler sonrasında Cumhurbaşkanı başkanlığında tarafların katıldığı bir toplantıyla ele alındığını aktardı. Fonlarla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışıldığını ve sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyon tarafından takip edileceğini söyledi.

Bakan, sürecin bir tarafında gerçek mağdurların korunacağını, diğer tarafta ise 86 milyon vatandaşın kaynaklarının söz konusu alana aktarılmayacağını vurguladı. Kamu kaynaklarının korunmasında kararlı olduklarını belirtti ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını ifade ederek fon meselesinin ekonomiyi genel anlamda sarsacak bir boyutta olmadığını ekledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU