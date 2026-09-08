Üreticinin emeği yurt dışına: Bilecik'te nektarin hasadı iç pazarı karşılamıyor

Bilecik'te hasat başladı:

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde nektarin ve şeftali hasadı hızla devam ediyor. İlde toplam 4 bin 200 dekar alanda yapılan üretim sonucu 10 bin 625 ton nektarin elde edildiği, üretimin büyük kısmının Osmaneli sınırları içinde gerçekleştiği bildirildi.

Yerel üreticiler, yüksek rekolte nedeniyle fiyatlarda yaşanan baskıya dikkat çekiyor. Uzun yıllardır sahada olan üreticiler, bakım ve ağaç yenileme süreçlerinin maliyet ve zaman gerektirdiğini belirtiyor. Üreticilerden Recep Yağcı, 25 yıldır 50-60 dönüm arazi üzerinde üretim yaptığını ve bahçelerin belirli döngülerle yenilendiğini aktardı.

ihracatın payı ve iç pazara etkisi:

Üretilen nektarinin yüzde 70'i yurt dışına gönderiliyor; kalan ürünlerin büyük bölümü ise iç pazarda, özellikle İstanbul'a yönlendiriliyor. Bu dağılım, yerel arz-talep dengesini etkileyerek piyasada zaman zaman erişim ve fiyat algısı sorunlarına yol açıyor.

Üreticiler, ihracatın artmasının kendi gelirlerine doğrudan yansımadığını ve iç pazarda yeterli desteğin olmaması halinde tüketicinin ürüne ulaşımının da zorlaşabileceğini ifade ediyor.

fiyatlardaki dalgalanma ve üreticinin şikayetleri:

Recep Yağcı, geçen yıl yaşanan yanık zararları nedeniyle rekoltenin az olduğunu, bunun da fiyatları yukarı çektiğini söyledi. Geçen yıl meyvelerin 60-70 TL bandında alıcı bulduğunu hatırlatan Yağcı, bu yıl fiyatların 10-20 TL aralığına kadar düştüğünü belirtti. Yağcı, rekoltenin artmasının fiyatlarda randıman bırakmadığını ve üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını vurguladı.

Üreticiler, ağaçların ömrü, bahçe yenileme süreleri ve pazar düzenlemelerinin belirsizliğinin uzun vadede üretimi etkileyebileceğini söylüyor. İhracatın hakim olduğu bir pazarda üretici gelirlerinin korunması ve iç pazarın dengelenmesi için destek çağrıları tekrarlanıyor.

NEKTARİN ÜRETİCİSİ RECEP YAĞCI