Urla'daki derenin temizlenmesi için gönüllü çağrısı

Urla’da derenin kötü kokusu ve kirliliğe tepki

İzmir'in Urla ilçesinde, Yaka Mahallesi ile Hacı İsa Mahallesi sınırında ve Atatürk İlkokulu önünden geçen derenin artan kirliliği ve kötü kokusu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgedeki vatandaşlar derenin bir an önce temizlenmesini talep ediyor.

vatandaşın çağrısı:

Emekli öğretmen Hakan Yağcı, sosyal medya üzerinden Urla Belediyesi'ne ve geçmiş dönem belediye başkanlarına seslenerek derenin bulunduğu yerin görülmesini istedi. Yağcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Urla zamanında düşmandan kurtulmuş fakat biz bu derenin pisliğinden ve kokusundan kurtulamadık". Ayrıca eski başkanlara, "Buyursunlar gelsinler, benimle birlikte bu kokuyu koklasınlar ve bu görüntüyü görsünler. ‘Biz bu memleketin belediye başkanıydık’ desinler" diye çağrıda bulundu.

gönüllü temizleme önerisi:

Yağcı derenin temizlenmesi için belediyeye maddi beklentisi olmadan destek sunacağını belirtti. "Buradan bağış yapmak istiyorum. Hizmet bağışı belediyeye, hiçbir maddi beklentim yok" sözleriyle niyetini açıklayan Yağcı, gerekli ekipmanları temin edebileceğini aktardı. Teklifinde şunları sıraladı: "İki üç tane çalı süpürgesi, bir el arabası, bir çizme. Bunları da ben alırım. Bunları alacak gücüm var. Bana yüz metrede bir çeşme kurnası, 50 metre hortum. Ben sadece şunu istiyorum, yetki verin".

Mahalle sakinleri, derenin hem görüntü kirliliği hem de yaydığı kokunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Vatandaşların çağrısının ardından yetkililerden nasıl bir adım atılacağı merak konusu olurken, bölgedeki talep temizliğin kısa sürede gerçekleştirilmesi yönünde.

İZMİR’İN URLA İLÇESİNDE BULUNAN BİR DEREDEKİ KİRLİLİK VE KÖTÜ KOKUYA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR DERENİN BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİNİ İSTEDİ.