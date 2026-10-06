Uşak'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatını Serdar Kartal yerinde inceledi

Vali Serdar Kartal ve heyetin saha ziyareti

Uşak’ta yapımı devam eden öğretmenevi ve sanat okulu inşaatında Vali Serdar Kartal ve beraberindeki heyet tarafından incelemeler yapıldı. Ziyarete AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar katıldı. İnceleme sırasında yüklenici firma yetkililerinden saha çalışmalarına ilişkin bilgi alındı ve projenin mevcut durumu değerlendirildi.

Projenin güncel durumu:

15 Ağustos'ta temeli atılan proje sahasında devam eden çalışmaların planlı şekilde ilerlediği bildirildi. Heyet, inşaat alanında teknik ekiplerden alınan bilgiler ışığında iş programı ve iş güvenliği uygulamalarını yerinde gözlemledi. Yapılan değerlendirmede projenin sözleşme şartlarına uygunluğu ve teslim takvimi hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Projenin kapsamı ve tesis içeriği:

Hayırsever firma ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan tesis, 20 bin metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Projede 84 oda ve 168 yatak kapasiteli bir öğretmenevi ile sanat okulu yer alacak. Tesis bünyesinde kapalı otopark, toplantı salonları, kültür ve gençlik merkezleri, etüt salonları, restoran ve çeşitli sosyal donatı alanlarının bulunması planlanıyor.

Ziyaretin ardından yetkililer, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki eğitim ve sosyal faaliyetlerin destekleneceğini, öğretmen konaklama ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sanat ve kültür etkinlikleri için de yeni mekânlar oluşturulacağını vurguladı.

UŞAK’TA YAPIMI DEVAM EDEN TÜPRAG ÖĞRETMENEVİ VE SANAT OKULU İNŞAATINDA VALİ SERDAR KARTAL VE BERABERİNDEKİ HEYET TARAFINDAN İNCELEMELERDE BULUNULDU.