Uşak'ta sokak sokak temizlik çalışması: Elmalıdere'de ekipler sahada

Uşak belediyesi ekipleri sahada

Uşak Belediyesi ekipleri kent genelinde daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

çalışmanın yerel uygulamaları:

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ekiplerin Elmalıdere Mahallesi'nde ot biçme, süpürme ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

amaç ve devamlılık:

Paylaşımda, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Uşak için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK AMACIYLA TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.