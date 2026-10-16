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Üsküdar'da veda: belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin uğurlandı

15 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nda kaza sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Büyük Çamlıca Camii'nde cenaze töreniyle uğurlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üsküdar'da veda: belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin uğurlandı

cenaze töreni ve katılımcılar:

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için, Anadolu Otoyolu'nda 15 Ekim'de meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin ardından, Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazını takiben cenaze namazı kılındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı üyeleri, Gültekin'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

kaza ve sağlık durumu:

Olay, 15 Ekim'de Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde, sol şeritte seyir halinde olan ve sürücülüğünü Muharrem Kiremitçi (47)'nin yaptığı aracın, Düzce gişeleri girişinde zincirleme kazaya karışmasıyla gerçekleşti. Kazada 3 çocuk babası Dündar Ziya Gültekin (43) yaşamını yitirdi; aynı araçta bulunan Üsküdar Belediyesi Mobil Özel Kalem ve AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Harun Dursun (33) ise yaralandı.

Kentin yetkililerince paylaşılan bilgiye göre, kazada Gültekin'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

cumhurbaşkanının mesajı:

Cenaze öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gültekin için taziyelerini ileterek, "Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımı helal ediyorum." dedi ve ailesine sabır diledi.

Tören sırasında Gültekin'in iki oğlu önde saf tuttu; Erdoğan'ın, çocuklardan birinin elini uzun süre bırakmadığı görüntüler de törene damga vurdu.

defin ve son anlar:

Kılınan cenaze namazının ardından, Dündar Ziya Gültekin'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz vererek uğurlamaya katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından kıldırılan namazın ardından Gültekin'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tören, aile ve yakınlarının duygusal anlarına sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ziya kardeşimiz çok kısa bir süre içerisinde Üsküdar’da önemli bir görevi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziya kardeşimiz çok kısa bir süre içerisinde Üsküdar’da önemli bir görevi üstlendi"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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