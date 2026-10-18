Üyelerin yanında bir merkez: Mustafa Eken'in seçim ofisi açıldı

Seçim ofisi dualarla ve kurbanla hizmete açıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkan adayı Mustafa Eken için Eğriköprü Mahallesi Mahmut Özdemir Caddesi'nde düzenlenen seçim ofisi açılışına yoğun katılım oldu. Açılışta dualar edildi ve kurban kesimi yapıldı; tören, sade ve gösterişten uzak bir anlayışla gerçekleştirildi.

Sade hizmet anlayışı ve erişilebilir merkez:

Eken, ofisin yalnızca seçim dönemine ilişkin bir çalışma alanı olmayacağını söyledi. Ofisi, üyelerin rahatlıkla ulaşabileceği, meclis üyesi adaylarının çalışmalarını yürütebileceği ve Sivas için fikirlerin geliştirilebileceği bir merkez olarak tanımladı. Konuşmasında, 'Üyelerimiz yoksa biz de yokuz. Üyelerimiz arkamızdaysa biz güçlüyüz' ifadelerine vurgu yaptı ve üyelerle bağlarının kopmadığını tekrar etti.

Süreç, görev ve sorumluluk vurgusu:

Görev sürecine ilişkin değerlendirmesinde Eken, yaklaşık 4,5 yıl başkanlık yaptığını ve görevde olmadığı dönemde de meclis üyesi olarak üyelerle bir araya gelmeye devam ettiğini anlattı. Hizmet anlayışlarının makam veya unvanla sınırlı olmadığını, üyenin sorununu kendi sorunu bilip çözüm için çaba göstermekle tanımladıklarını belirtti.

Eken, Sivas'ın kalkınması ve iş dünyasının güçlenmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini; şehrin hak ettiği yatırımları ve payı alması gerektiğinde seslerini yükselteceklerini ifade etti. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, üyelerin taleplerinin takibi ve çözümü için sorumluluk alacaklarını söyledi.

Seçim ofisiyle amaçlananın, sadece kampanya faaliyeti yürütmek değil, aynı zamanda proje geliştirme, fikir alışverişi ve üyelerle buluşma platformu oluşturmak olduğu vurgulandı. Eken ve ekibi, ofisi bir yol arkadaşı merkezi olarak konumlandırarak Sivas için somut öneriler ve çalışma programları üretmeyi hedefliyor.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN KONUŞMA YAPTI