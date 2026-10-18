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Muğla'da ekimde konut ve iş yeri satışları yabancı alımlarla arttı

TÜİK verilerine göre Muğla'da ekim ayında konut satışları 1.952'ye, iş yeri satışları 234'e yükseldi; yabancılara yapılan konut satışı 46'ya çıktı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da ekimde konut ve iş yeri satışları yabancı alımlarla arttı

konut satışları ve dağılımı:

TÜİK verilerine göre Muğla'da ekim ayında konut satışlarında artış kaydedildi. Ağustos ayında 1.720 olan konut satışı, Ekim ayında 1.952'ye yükselerek 232 adet artış ve %13,5 yükseliş gösterdi. Ekim ayındaki satışların 616'sı ilk el, 1.336'sı ise ikinci el konutlardan oluştu.

iş yeri ve yabancılara satışlar:

İş yeri satışları da yükseldi; Ağustos ayında 223 olan iş yeri satışı, Ekim ayında 234 olarak kayda geçti. Ekim ayında satılan iş yerlerinin 52'sı ilk el, 182'si ikinci el olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında da artış görüldü. Ağustos ayında 32 konut yabancılara satılırken, Ekim ayında bu sayı 46'ya çıktı; artış 14 adet ve %43,8 oranında gerçekleşti.

yabancı alımlarda ülke dağılımı:

Ekim ayında Muğla'dan en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları Birleşik Krallık vatandaşları oldu (19 konut). Bunu Rusya Federasyonu (11), Almanya (4), Fransa ve Özbekistan (3er), Hollanda (2) ile İrlanda, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birer konut alan vatandaşlar takip etti.

TÜİK verileri, Muğla'da ekim ayında hem konut hem iş yeri piyasasında hareketlenme olduğunu gösteriyor; özellikle ikinci el konut satışlarının toplam içindeki ağırlığı öne çıkıyor.

MUĞLA’DA YABANCILARA KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS AYINA GÖRE 43,8 ARTTI

MUĞLA’DA YABANCILARA KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS AYINA GÖRE 43,8 ARTTI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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