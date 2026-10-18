Muğla'da barınma giderleri hane bütçesinin çeyreğini zorluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel Araştırması, Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan TR32 Bölgesi'nde tüketim harcamaları dağılımını ortaya koydu. Araştırmaya göre bölgede hanehalkı tüketim harcamalarında en yüksek pay konut ve kira giderlerinde toplandı.

Veriler, TR32 Bölgesi'nde tüketim harcamalarının yüzde 26,1