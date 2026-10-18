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Muğla'da barınma giderleri hane bütçesinin çeyreğini zorluyor

TÜİK'in 2025 bölgesel verilerine göre TR32'de hane tüketimlerinin yüzde 26,1'i konut ve kira için; her 100 liranın 26,10'u barınmaya gidiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla'da barınma giderleri hane bütçesinin çeyreğini zorluyor

Muğla'da barınma giderleri hane bütçesinin çeyreğini zorluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel Araştırması, Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan TR32 Bölgesi'nde tüketim harcamaları dağılımını ortaya koydu. Araştırmaya göre bölgede hanehalkı tüketim harcamalarında en yüksek pay konut ve kira giderlerinde toplandı.

Veriler, TR32 Bölgesi'nde tüketim harcamalarının yüzde 26,1

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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