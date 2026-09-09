Üyenin gündemi borsanın gündemi olacak

Sahada yönetim anlayışı:

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, seçim çalışmaları kapsamında besicilik sektöründe faaliyet gösteren Ömer Erdem’in besi çiftliğini ziyaret etti. Ziyarette yürütülen çalışmalar, sektörün mevcut durumu ve geleceğe dönük beklentiler hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Sahanın gerçek gündemini görmek:

Arslan, adaylık sürecinde üyeyi makamda bekleyen değil, üyesinin ayağına giden bir anlayışla yola çıktıklarını belirtti. "Üyelerimizin ne yaptığını, nasıl üretim yaptığını ve hangi şartlarda mücadele ettiğini yerinde görmek istiyoruz" diyerek saha gözleminin, uzaktan yapılan değerlendirmelere göre daha doğru ve uygulanabilir çözümler üretilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni dönem hedefleri:

Arslan, yeni dönemde borsa ile üye arasındaki mesafenin kaldırılmasını hedeflediklerini, karar mekanizmalarında üreticinin, besicinin, tüccarın ve yatırımcının sesinin daha güçlü karşılık bulması gerektiğini söyledi. Seçim sürecinde olduğu gibi göreve gelmeleri halinde de sahadan kopmayacaklarını, üyelerle sürekli iletişim içinde olacaklarını ifade etti.

Arslan ayrıca hazır reçetelerle değil, dinleyerek, görerek ve birlikte karar vererek ilerleyeceklerini belirtti. Üyelerin sahada tespit edilen gerçek gündemini esas alarak ortak çözümler geliştirme taahhüdünde bulundu.

Sonuç olarak Arslan, güçlü bir borsanın ancak güçlü üyelerle mümkün olacağını vurgulayarak üretenin, yatırım yapanın ve şehrine değer katanın yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, "ÜYELERİMİZİN NE YAPTIĞINI, NASIL ÜRETİM YAPTIĞINI VE HANGİ ŞARTLARDA MÜCADELE ETTİĞİNİ YERİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ. BUGÜNÜN SORUNLARINI KONUŞURKEN YARINI DA KONUŞUYORUZ. ÇÜNKÜ GELECEĞİN TİCARET BORSASI’NI ANCAK ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE KURABİLİRİZ