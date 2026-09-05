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Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne itiraz üzerine Osmaniye'de gözaltına alındı

Pınar Peyman Mersinli tahliye edildi; ailelerin itirazı sonucu mahkeme yakalama kararı verdi ve anne Osmaniye'de gözaltına alındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul saldırısı davasında tahliye edilen anne itiraz üzerine Osmaniye'de gözaltına alındı

Kahramanmaraş davasında tahliye ve yeniden gözaltı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması yaklaşık 16 saat sürdü. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli, oy çokluğuyla tahliye edildi. Tahliye kararının ardından anne, tutuklu bulunduğu Kayseri'de gece saatlerinde serbest bırakıldı.

duruşmanın seyri:

Duruşmada alınan tahliye kararı, duruşma süresince gerçekleşen ara kararların ve oy çokluğuyla verilen kararın ardından uygulandı. Karar, hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmen yakınlarının tepkisini çekti ve sürecin bir sonraki aşamasına taşıdı.

itiraz ve yakalama kararı:

Hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmen yakınlarının avukatı, verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Pınar Peyman Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından anne Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

İlgili mahkeme kararları ve gözaltı işlemiyle ilgili süreç devam ediyor; davanın ilerleyen oturumları ve hukuki gelişmeler takip ediliyor.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OKUL (ARŞİV)

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OKUL (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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