İple inişle kurtarılan koruma altındaki dağ keçisi yeniden doğaya bırakıldı

olay ve müdahale:

Elazığ’ın Palu ilçesinde, sarp kayalıklarda doğal yaşamını sürdüren bir koruma altındaki dağ keçisi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait eski bir havuza düştü. Dik yamaçlarda hareket kabiliyeti yüksek olan hayvan, havuzun yapısı nedeniyle mahsur kaldı ve durumu fark eden vatandaşlar yetkililere bildirdi.

ekiplerin koordineli çalışması:

Bölgeye sevk edilen Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK), Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekipleri, iple iniş ve teknik ekipmanlarla operasyon düzenledi. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci öncülüğündeki ekipler, kurdukları ip sistemleriyle güvenli iniş sağlayarak hayvana ulaştı.

Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesi sonucunda keçi, bulunduğu tehlikeli noktadan zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan hayvanın sağlık durumu kontrol edildi ve herhangi bir yara ya da travma tespit edilmedi.

doğaya yeniden salınma:

Kontrollerin ardından koruma altındaki dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı. Operasyon, yerel halkın dikkati ve kurumlar arası hızlı koordinasyon sayesinde başarıyla tamamlandı. Olay, teknik bilgi ve ekip çalışmasının vahşi yaşam korumasındaki önemini bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE ESKİ HAVUZA DÜŞEN KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ; ELDAK, PALU BELEDİYESİ İTFAİYESİ VE DSİ EKİPLERİNİN İPLE DÜZENLEDİĞİ TEKNİK OPERASYONLA KURTARILARAK YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI