Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

İple inişle kurtarılan koruma altındaki dağ keçisi yeniden doğaya bırakıldı

Elazığ'da ELDAK, Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekiplerinin iple düzenlediği teknik operasyonla mahsur kalan koruma altındaki dağ keçisi kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 17:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İple inişle kurtarılan koruma altındaki dağ keçisi yeniden doğaya bırakıldı

olay ve müdahale:

Elazığ’ın Palu ilçesinde, sarp kayalıklarda doğal yaşamını sürdüren bir koruma altındaki dağ keçisi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait eski bir havuza düştü. Dik yamaçlarda hareket kabiliyeti yüksek olan hayvan, havuzun yapısı nedeniyle mahsur kaldı ve durumu fark eden vatandaşlar yetkililere bildirdi.

ekiplerin koordineli çalışması:

Bölgeye sevk edilen Elazığ Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (ELDAK), Palu Belediyesi İtfaiye ve DSİ ekipleri, iple iniş ve teknik ekipmanlarla operasyon düzenledi. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci öncülüğündeki ekipler, kurdukları ip sistemleriyle güvenli iniş sağlayarak hayvana ulaştı.

Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesi sonucunda keçi, bulunduğu tehlikeli noktadan zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan hayvanın sağlık durumu kontrol edildi ve herhangi bir yara ya da travma tespit edilmedi.

doğaya yeniden salınma:

Kontrollerin ardından koruma altındaki dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı. Operasyon, yerel halkın dikkati ve kurumlar arası hızlı koordinasyon sayesinde başarıyla tamamlandı. Olay, teknik bilgi ve ekip çalışmasının vahşi yaşam korumasındaki önemini bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ&#039;IN PALU İLÇESİNDE ESKİ HAVUZA DÜŞEN KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ; ELDAK, PALU BELEDİYESİ...

ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE ESKİ HAVUZA DÜŞEN KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ; ELDAK, PALU BELEDİYESİ İTFAİYESİ VE DSİ EKİPLERİNİN İPLE DÜZENLEDİĞİ TEKNİK OPERASYONLA KURTARILARAK YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü
images

Amasya'da traktör şarampole yuvarlandı: bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yara...
images

gıdı estetiği sonrası nefes borusu açılamayınca acil trakeostomi uygulandı
images

Dover'da maskeli göstericiler limana giden yolları kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meslektaşlarının omuzlarında uğurlandı: şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna veda etti

Şükrü Saraçoğlu önünde coşku: Fenerbahçe taraftarı derbiye akın etti

teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti