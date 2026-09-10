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Uzlaşmayla biten husumet Silvan'da iki aile barıştı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Girgin ve İkincisoy aileleri arasındaki, bir kişinin öldüğü husumet, görüşmeler ve heyetin çabasıyla barışla sonlandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzlaşmayla biten husumet Silvan'da iki aile barıştı

Silvan'da barış töreni:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçen yıl Girgin ve İkincisoy aileleri arasında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, yürütülen yoğun girişimler sonucunda barışla noktalandı. İki aile, bir düğün salonunda düzenlenen merasimde kırgınlığa son vererek el sıkıştı.

Barış heyeti ve katılımcılar:

Tören, AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, imamlar Hüseyin Cengiz, Hacı Metin Kılıçaslan, Hacı Mehmet Altaç, Hacı Kızılkan, Şevlera Dernek Başkanı Eşref Orak ve bölge kanaat önderlerinden oluşan heyetin özverili çalışmalarıyla organize edildi. Yaklaşık bir ay süren hassas görüşmelerin ardından bir araya gelen aile mensupları, husumeti geride bırakma kararı aldı.

Süreç ve değerlendirme:

Törende konuşan Volkan Karadeniz, sağlanan barışın yalnızca iki aile için değil, tüm Silvan'ın huzur ve birlikteliği açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Karadeniz, ’’Geçtiğimiz yıl yaşanan ve bir canımızı kaybetmemize neden olan elim hadisenin ardından iki ailemiz arasında derin bir üzüntü yaşandı. Aradan geçen bir yıl boyunca bizlerin ve heyetimizin gayretleriyle sürdürülen görüşmeler neticesinde bugün husumete son verildi. Bizler inanıyoruz ki, acıyı büyütmek değil, acının üzerine kardeşliği inşa etmek bizlere düşendir. Kin değil kardeşlik, ayrılık değil birlik, husumet değil barış kazanmalıdır. Bu barış, Silvan’ımızın huzurunun ve geleceğinin kazanımıdır’’ dedi. Dualar eşliğinde tamamlanan merasimde, barışın tesis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi ve taraflar karşılıklı iyi niyet sözü verdi.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL GİRGİN VE İKİNCİSOY AİLELERİ ARASINDA ÇIKAN VE BİR...

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL GİRGİN VE İKİNCİSOY AİLELERİ ARASINDA ÇIKAN VE BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİYLE SONUÇLANAN KAVGANIN ARDINDAN BAŞLAYAN HUSUMET, YÜRÜTÜLEN YOĞUN GİRİŞİMLER NETİCESİNDE BARIŞLA NOKTALANDI. İKİ AİLE, DÜZENLENEN MERASİMLE ARALARINDAKİ KIRGINLIĞA SON VEREREK EL SIKIŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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