Uzmanlardan mantar tüketiminde kritik tedbir çağrısı

mantar zehirlenmelerine karşı uyarı:

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, sonbahar aylarında yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların tüketiminin yaygınlaştığını, buna bağlı zehirlenme vakalarının arttığını söyledi. Gürsoy, dış görünüş, renk, koku veya yetiştiği yere bakarak mantarın güvenli olup olmadığının anlaşılamayacağını vurguladı.

riskler ve belirtiler:

Gürsoy, "Zehirli mantarların tüketilmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilmektedir" dedi. Mantar tüketimini takiben bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebileceğini; bazen belirtilerin 6-24 saat sonra veya daha geç ortaya çıkabileceğini hatırlattı.

korunma ve acil durumda yapılması gerekenler:

Uzman, doğadan kendiliğinden yetişen mantarların tüketilmemesini, bunun yerine güvenilir satış noktalarından temin edilen, ambalajlı ve denetimli kültür mantarları tercih edilmesini önerdi. Mantarların pişirilmesi, kaynatılması, kurutulması veya sirkeli suda bekletilmesinin zehirli mantarları güvenli hale getirmeyeceğini; böceklerin veya hayvanların tüketmesinin insanlar için güvenli oldukları anlamına gelmediğini belirtti.

Şüpheli zehirlenme durumunda kişinin kendi kendine kusturulmaması, sağlık personelinin önerisi dışında ilaç veya ev karışımları verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gürsoy, erken tıbbi müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı. Sağlığınızı riske atmayın; doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketmeyin ve belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNE KARŞI KRİTİK UYARI