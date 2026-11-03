Dolar 49,9890 +0,03%
Euro 55,9908 +0,11%
Bist 10.913,75 -0,44%
Altın Gram 6.279,74 -1,57%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 106,92 +2,05%
--°

Borsa bankacılık hisseleri önderliğinde sınırlı gerilemeyle açıldı

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,37 düşüşle 10.921,12 puana gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Borsa bankacılık hisseleri önderliğinde sınırlı gerilemeyle açıldı

Borsa günü sınırlı gerilemeyle açtı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi bugün açılışta yüzde 0,37 değer kaybederek 40,56 puanlık azalışla 10.921,12 puana geriledi. Açılıştaki hareketler bankacılık ve holding grubundaki satışların etkisiyle şekillendi.

Açılış verileri:

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Endeksteki 40,56 puanlık düşüş, seans başlangıcındaki kısa vadeli pozisyon ayarlamalarına işaret ediyor.

Piyasa görünümü ve kısa değerlendirme:

Açılışta bankacılık hisselerindeki geri çekilme genel endeksi aşağı çekti; yatırımcıların kısa vadeli risk algısı ve likidite koşulları takip edilecek. Gün içinde işlem hacmi ve küresel piyasalardaki yön eğilimleri, seansın devamında endeks performansını belirleyebilir.

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,37&#039;LİK DÜŞÜŞLE BAŞLADI.

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,37'LİK DÜŞÜŞLE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te 90 yıllık miras: KARDEMİR sempozyumu akademi ve sanayiyi buluşturacak
images

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit...
images

Kamyonları raylara bıraktılar: Sivas belediyesi trenle taşımayla maliyeti yarı y...
images

Yalova'nın ihracatı tersanelerle hız kazandı: 10 ayda 915 milyon dolar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

Tavşanlı'da minibüsün arkadan çarptığı akülü engelli aracı sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı