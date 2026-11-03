Borsa bankacılık hisseleri önderliğinde sınırlı gerilemeyle açıldı

Borsa günü sınırlı gerilemeyle açtı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi bugün açılışta yüzde 0,37 değer kaybederek 40,56 puanlık azalışla 10.921,12 puana geriledi. Açılıştaki hareketler bankacılık ve holding grubundaki satışların etkisiyle şekillendi.

Açılış verileri:

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Endeksteki 40,56 puanlık düşüş, seans başlangıcındaki kısa vadeli pozisyon ayarlamalarına işaret ediyor.

Piyasa görünümü ve kısa değerlendirme:

Açılışta bankacılık hisselerindeki geri çekilme genel endeksi aşağı çekti; yatırımcıların kısa vadeli risk algısı ve likidite koşulları takip edilecek. Gün içinde işlem hacmi ve küresel piyasalardaki yön eğilimleri, seansın devamında endeks performansını belirleyebilir.

BORSA, GÜNE YÜZDE 0,37'LİK DÜŞÜŞLE BAŞLADI.