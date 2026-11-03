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Kilis'te ekimde güvenlik uygulamaları: 115 aranan şahsın yakalanması ve geniş çaplı ele geçirmeler

Kilis'te 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı; 56 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ve delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis'te ekimde güvenlik uygulamaları: 115 aranan şahsın yakalanması ve geniş çaplı ele geçirmeler

Kilis'te ekim ayı operasyonları:

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan operasyonlarda hedeflenen şahıs ve unsurlar üzerinde yoğunlaşılırken, aranan kişilerle ilgili takip ve denetimler titizlikle sürdürüldü.

yakalamalar ve tutuklamalar:

Gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 115 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 56 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Operasyonlar, özellikle aranan şahısların tespit ve yakalanmasına odaklanarak kolluk kuvvetlerinin etkinliğini ortaya koydu.

ele geçirilen malzeme ve deliller:

Operasyonlarda ayrıca suçla mücadeleye katkı sağlayan önemli ele geçirmeler yapıldı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 30 adet silah, 886 adet/gram uyuşturucu madde, 9 bin 955 paket sigara ve 29 kilogram nargile tütünü yer aldı. Bu bulgular, yürütülen uygulamaların kapsamını ve elde edilen sonuçların çeşitliliğini gösteriyor.

uygulama sayısı ve sorgulamalar:

Çalışmalar kapsamında bir yandan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürdürülürken, aynı dönemde toplam bin 564 uygulama gerçekleştirildi ve 253 bin 193 şahsın sorgusu yapıldı. Bu veriler, kent genelinde yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin yoğunluğunu ve kapsamını yansıtıyor.

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerin kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı ve planlı müdahaleler olduğunu belirtti. Elde edilen tutuklama ve ele geçirmelerin, bölgedeki suç oranlarının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KİLİS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE EKİM AYINDA İL...

KİLİS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE EKİM AYINDA İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 115 ARANAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, BUNLARDAN 56'SI TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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