hatay’ın maskot kargası yeni mahallesinde ‘paylaşılamaz’ oldu

Mahallenin sevilen kargası yeni adresinde

Hatay’ın Erzin ilçesinde daha önce Atatürk Caddesi’nde serbestçe dolaşan ve mizahi görüntüleriyle beğeni toplayan karga, bir süre gözden kaybolduktan sonra Bahçelievler Mahallesi’nde görüldü. Eski mahalledeki bir zamanların ortak ilgisi, şimdi yeni adresinde bazı apartman ve sokak sakinlerinin özel ilgi odağı haline geldi.

Atatürk Caddesi'nden Bahçelievler'e: karganın yolculuğu

Erzin kent merkezinde önce heybeleri karıştırması ve caddelerde özgürce dolaşmasıyla tanınan karga, bir süre sonra kayboldu. Arama ve duyumların ardından hayvanın Bahçelievler Mahallesi’nde olduğu öğrenildi. Yeni mahallede kısa sürede kendine alışan karga, artık sık sık Atatürk Caddesi’ne uğramıyor; daldan dala konan hareketleriyle dikkat çekiyor.

Mahalledeki bazı kişiler durumu, karganın artık "paylaşılamaz" hale geldiğini, yani yeni komşularının ona sahip çıktığını ifade ederek yorumladı. Karganın davranışlarında büyük bir değişim olmasa da adres değişikliği onu önceki takipçilerinden uzaklaştırdı.

Mahallelinin bakımı ve karganın alışkanlıkları

Bahçelievler sakinleri kargayı besliyor ve günlük yaşamına destek oluyor. Bedriye Evsen, gözlemlerini şöyle aktarıyor: "Kurutma zamanı ve burada çekirdek oluyor, çalıp getiriyor. Sık sık geliyor. Manavdan bir şey aldığına da şahit oldum. Kahvedeki esnaftan para alıyor. Buralarda geziniyor". Bu sözler, karganın çevresindekilerle kurduğu ilişkiye dair somut örnekler sunuyor.

Aramaya çıkanlardan Şaban Gözegir ise hem kargayı bulma sürecini hem de son durumunu anlatıyor: "Karganın kaybolduğunu gördükten sonra ben aramaya çıktım. Bazı arkadaşlardan duyduğuma göre Bahçelievler Mahallesi’nde olduğunu öğrendim ve yem getirdim. Bahçelievler’de halk kargaya bakıyor, karga artık yerinden gitmek istemiyor. Eski yerinden de memnundu ama yeni yerinden daha memnun. Gördüğünüz gibi yem getirmeme rağmen çınar ağacından inmiyor. İyi baktıklarından dolayı gelmiyor galiba. Artık kargayı merak edecek bir şey yoktur, daldan dala uçar. Bir gün olur belki eski mahallesine geri döner".

Yerel halkın anlatımları karganın hem sosyal hem de beslenme alışkanlıklarının mahalleli ile sıkı bir ilişkiye dönüştüğünü gösteriyor. Şu an için karga, Bahçelievler sokaklarının keşfedilmeyen bir parçası gibi davranıyor; eski takipçileri ise onun zamanla tekrar Atatürk Caddesi’ne dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.

HATAY'DA MAHALLELİNİN DOSTU OLAN VE MİZAH AMAÇLI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİ ODAĞI OLAN KARGA, SIRRA KADEM BASMASININ ARDINDAN YENİDEN BAŞKA BİR MAHALLEDE GÖRÜLDÜ. BÖLGE HALKI TARAFINDAN PAYLAŞILAMAZ HALE GELEN KARGANIN DALDAN DALA KONDUĞUNU SÖYLEYEN ŞABAN GÖZEGİR, "ARTIK KARGAYI MERAK EDECEK BİR ŞEY YOKTUR, DALDAN DALA UÇAR. BİR GÜN OLUR BELKİ ESKİ MAHALLESİNE GERİ DÖNER" DEDİ.