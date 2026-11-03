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Osmangazi'de cumhuriyet rüzgârı: küçük kız voleybolunda dostluk ön planda

29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sonbahar Voleybol Turnuvası, Osmangazi'de küçük kız takımlarını buluşturup dostluğu pekiştirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmangazi'de cumhuriyet rüzgârı: küçük kız voleybolunda dostluk ön planda

Turnuva birlik ve dostluğu öne çıkardı:

Osmangazi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sonbahar Voleybol Turnuvası, iki gün boyunca Dikkaldırım Spor Salonu'nda sürdü. Osmangazi Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, sporun birleştirici ruhunu yaşatmayı, çocukları spora teşvik etmeyi ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

katılımcılar ve maç atmosferi:

Turnuvada küçük kız takımları düzeyinde mücadele eden ekipler arasında Osmangazi Belediyespor, TT 23 Nisan Spor Kulübü, Başarı Spor Kulübü ve Bulgaristan'dan gelen Varna DKS Voleybol Kulübü yer aldı. İki gün süren karşılaşmalarda sporcuların sahada gösterdiği mücadele ve fair play ruhu dikkat çekti; turnuva, Cumhuriyet coşkusunu sporun evrensel diliyle yaşatma amacını karşıladı.

Maçların sonunda tüm takımlara kupa ve madalyalar takdim edildi. Ödül töreninde kupaları ve madalyaları veren isimler arasında Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ile Varna DKS Kulübü Başkanı Kiril Kotsev yer aldı. Tören boyunca sporculara çeşitli hediyeler sunuldu ve etkinlik, takımların birlikte verdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

kardeşlik ziyaretleri ve diplomasi:

Turnuva vesilesiyle Bursa'ya gelen Varna DKS Voleybol Kulübü heyeti, sporcular ve teknik ekiple birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydını makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Osmangazi ile Varna arasındaki spor temelli dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin önemi vurgulandı ve karşılıklı iyi dileklerle günün anısı olarak hediyeler takdim edildi.

Organizasyon yetkilileri, turnuvanın uluslararası bir boyuta ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, saha içindeki rekabetin ötesinde, genç sporcular arasında dostluk köprüleri kurulmasını sağlamasıyla öne çıktı ve benzer projelerin devam ettirilmesi hedeflendi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ SONBAHAR...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ SONBAHAR VOLEYBOL TURNUVASI’NDA SPORUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ YÖNÜ ÖNE ÇIKTI. GELECEĞİN VOLEYBOL YILDIZLARINI BULUŞTURAN ULUSLARARASI ORGANİZASYONDA KAZANAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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