Üzümlü'de jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

operasyon detayları:

Operasyon kapsamında ekipler tarafından 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatılan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ERZİNCAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 227 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ