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Üzümlü'de jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 227 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üzümlü'de jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi

Üzümlü'de jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

operasyon detayları:

Operasyon kapsamında ekipler tarafından 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatılan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ERZİNCAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 227 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

ERZİNCAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 227 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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