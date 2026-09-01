Üzümlü'de jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
operasyon detayları:
Operasyon kapsamında ekipler tarafından 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
yasal süreç:
Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatılan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ERZİNCAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 227 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!