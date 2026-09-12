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Uzun hapis cezası kesinleşen kadın Karaköprü jandarmasının takibi sonucu yakalandı

Şanlıurfa'da Karaköprü jandarma ekipleri, hırsızlıktan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan P.G.'yi yakalayarak karakola teslim etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uzun hapis cezası kesinleşen kadın Karaköprü jandarmasının takibi sonucu yakalandı

Şanlıurfa'da yakalanma

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyon ve gözaltı:

Yapılan çalışmada şüpheli tespit edilip gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, işlemler için karakola götürüldü.

Kesinleşen ceza:

Soruşturmaya konu olan hırsızlık suçundan verilen cezanın kesinleştiği, şahsın hakkında toplam 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

HIRSIZLIK SUÇUNDAN CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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