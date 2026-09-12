Uzun hapis cezası kesinleşen kadın Karaköprü jandarmasının takibi sonucu yakalandı

Şanlıurfa'da yakalanma
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Operasyon ve gözaltı:
Yapılan çalışmada şüpheli tespit edilip gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, işlemler için karakola götürüldü.
Kesinleşen ceza:
Soruşturmaya konu olan hırsızlık suçundan verilen cezanın kesinleştiği, şahsın hakkında toplam 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.
HIRSIZLIK SUÇUNDAN CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!